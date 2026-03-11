หนุ่มมหาภัยฉกเกียร์เถ้าแก่จากอู่ซิ่ง จยย.หนี เจอกรรมยุค 5 จี เสียหลักคะมำต่อหน้าตำรวจ 2 ทีก่อนโดนรวบ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 มี.ค. พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม พร้อมด้วย พ.ต.ท.รัฐฉัตร พันธุ์สุข รอง ผกก.จร.สน.บุปผาราม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ร่วมกันจับกุมตัว นายสิงห์ชัยพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหา ลักทรัพย์นายจ้าง โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป พร้อมด้วยของกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก ไอ สีเขียว ทะเบียน 5 ขฌ 353 กรุงเทพมหานคร และเกียร์รถยนต์ จำนวน 1 ลูกโดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.หลังขับขี่ รถ จยย.ล้มเพราะหลบหนีการติดตามจากเจ้าของทรัพย์
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ขณะที่ พ.ต.ท.บุญส่ง เสมเถื่อน สว.จร.สน.บุปผาราม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กำลังอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณ สี่แยกบ้านแขก จู่ๆ นายสิงห์ชัยพัฒน์ ผู้ต้องหา ก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คันดังกล่าวมาจากถนนประชาธิปก เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนอิสรภาพ ปรากฏว่ารถเกิดเสียหลักล้ม ด้วยท่าทางรุกรี้รุกรน ทางตำรวจจราจร จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือ แต่ผู้ต้องหายกรถขับขี่หลบหนีอีก จนเสียหลักล้มคะมำไปอีก 1 ที ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัว
กระทั่งในจังหวะเดียวกัน นายหรั่ง (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ต้องหา ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา พร้อมตะโกนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยทำการจับกุมตัว โดยนายหรั่ง บอกกับตำรวจว่า ถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างลักอะไหล่ เกียร์รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ราคาประมาณ 6,000 บาทไปจากอู่ซ่อมรถยนต์ ย่านคลองสาน จึงขับขี่ไล่ติดตามกันมาท้องถนน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถล้มต่อหน้า ต่อตาตำรวจจราจรที่โบกรถอยู่ และนายสิงห์ชัยพัฒน์ ก็ถูกจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา "ลักทรัพย์นายจ้างฯ" นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บุปผาราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.