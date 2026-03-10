ตร.ทางหลวงจับอดีตเอเย่นต์ยานรก เปิดบัญชีม้าให้สแกมเมอร์หลอกเหยื่อกว่า 10 ล้าน

ตำรวจทางหลวงตามรวบอดีตพ่อค้ายานรก ผันตัวเปิดบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์ใช้หลอกเหยื่อกว่า 10 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างเผลอกดลิงก์ปลอม-สแกนหน้าจนถูกนำไปเปิดบัญชี
วันนี้ ( 10 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ต.สมโภชน์ บุญชะยา สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จับกุม นายสุเมธ อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิจิตร ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” และ หมายจับในลักษณะเดียวกันท้องที่อื่น ๆ รวม 6 หมาย ได้ในพื้นที่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้เมื่อปี 2558 นายสุเมธ เคยต้องโทษจำคุกคดียาเสพติด ภายหลังพ้นโทษเมื่อปี 2562 กลับผันตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ อ้างเป็นสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ออนไลน์ โดยการรับจ้างเปิดบัญชีม้า ให้กับแก๊งสแกมเมอร์นำไปใช้รับโอนเงินจากเหยื่อ จนทำให้มีผู้ถูกหลอกโอนเงินเข้ามายังบัญชีธนาคารที่เปิดด้วยชื่อของนายสุเมธ จำนวนหลายราย รวมความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท ก่อนมีการแจ้งความดำเนินคดีจนกระทั่งนำมาสู่การออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวน นายสุเมธ ให้การอ้างว่า ตนเคยเป็นพนักงานส่งพัสดุ และเผลอไปกดลิงก์ปลอมที่ส่งมาให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยมีคนโทรมาให้โหลดแอปพลิเคชั่นและให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ตนทำไปโดยไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมาถูกจับกุม จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อดำเนินคดีและประสานอายัดตัวตามหมายจับที่เหลือตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป