รวบเพื่อนบ้านหื่น ลวงเด็กหญิงวัย 11 ข่มขืนนานนับปี

คอมมานโดตามรวบเพื่อนบ้านหื่นกาม ลวงเด็กหญิข้างบ้านวัย 11 ข่มขืนนานนับปี เรื่องแดงหลังแม่เด็กเห็นรอยเขียวช้ำตามตัวลูกสาว
วันนี้ ( 10 มี.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายวรายุทธ อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ที่ จ 10/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.69 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีฯ , กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ,พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่ออนาจาร” ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ได้รู้จักกับ นายวรายุทธ ผู้ต้องหาเนื่องจากมีบ้านอยู่ใกล้กัน และยังมีความสนิทชิดเชื้อกับทางบ้านของผู้เสียหายด้วย ปกติเวลาที่แม่ออกไปทำงาน ด.ญ.เอ จะอยู่กับยาย โดยปั่นรถจักรยานเล่นแถว ๆบ้าน ระหว่างนั้น นายวรายุทธ ใช้วิธีเข้าไปพูดคุย เล่น จนเด็กเกิดความสนิทสนมและไว้วางใจ
ต่อมาในวันเกิดเหตุ นายวรายุทธ วางแผนลวงเด็กผู้เสียหายให้เข้าไปเล่นที่บ้าน ก่อนใช้กำลังบังขับข่มขืนแล้วก็บอกผู้เสียหายให้เก็บเรื่องเอาไว้เป็นความลับ หลังจากนั้นเป็นต้นมา นายวรายุทธได้ก่อเหตุเรื่อยมาทุกครั้งเมื่อสบโอกาส กระทั่งเมื่อช่วงปลายปี 2568 ผู้ปกครองทราบเรื่อง เนื่องจากพบเห็นรอยเขียวช้ำบนตัวของลูกสาว จึงเรียกมาถามจนทราบความจริง และที่เด็กไม่กล้าบอกใครที่บ้าน ก็เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้าย หลังจากนั้นจึงพาเข้าแจ้งความให่ดำเนินคดีกับนายวรายุทธ ก่อนจะตามจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ ว่าตนได้รู้จักกับผู้เสียหาย มาตั้งแต่ปี 2566 ก็มีการพูดคุยทักทายมาตลอด จนมาวันเกิดเหตุผู้เสียหายมาขอใช้ห้องน้ำที่บ้านของตน และหายเข้าไปนานผิดปกติ ตนจึงตามเข้าไปดูเลยสบโอกาสลงมือก่อเหตุ หลังจากนั้นก็สั่งให้เด็กมาหาที่บ้าน เพื่อก่อเหตุเรื่อยมา จนแม่ของเด็กทราบเรื่องเข้าแจ้งความ ตนก็รีบหลบหนีก่อนถูกตามจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวส่งสภ.กบินทร์บุรี ดำเนินคดีต่อไป