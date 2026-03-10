โทษหนัก 3 เท่า! อาสารักษาดินแดน ส่งข้อความเตือนก่อนเจ้าหน้าที่เข้าค้นแหล่งเป้าหมายยาเสพติด

MGR Online - ป.ป.ส. รวบ อาสารักษาดินแดน หลังพบส่งข้อความเตือนกลุ่มเกี่ยวข้องยาเสพติดในชุมชน ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าค้น พร้อมดำเนินคดีหนักมีโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย
วันนี้ (10 มี.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถือเป็นความผิดร้ายแรงและต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย ว่า สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ พบวัยรุ่นเข้าออกเป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก รวมทั้งพบเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้น
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า ต่อมา เมื่อปลายเดือน ก.พ.69 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าปลา และฝ่ายปกครองอำเภอท่าปลา เข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอุตรดิตถ์ จำนวน 3 เป้าหมาย และขยายผลโดยใช้อำนาจบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 8 เป้าหมาย ขณะเข้าตรวจค้นพบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชื่อ นายพิษณุ อายุ 45 ปี สังกัด กรมการปกครอง ได้มีการส่งข้อความให้ผู้ต้องหาทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าตรวจค้น ให้นำยาเสพติดออกจากบ้าน
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า เบื้องต้นผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก จึงแจ้งข้อกล่าวหา 1. เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 2. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.164 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทำโดยประการใดๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่น ล่วงรู้ความลับนั้น และ 3. อยู่ระหว่างกำลังรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ม.125 ฐานสนับสนุนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยไม่มีการละเว้น และขณะนี้มีคำสั่งให้ออกจากสมาชิกอาสารักษาดินแดงแล้ว
"นอกจากนี้ ในส่วนของการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะพบ ผลเป็นบวก จำนวน 8 ราย จึงนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า รวม 9 เม็ด"
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวย้ำว่า สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นว่าผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นใครหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับใด โทษที่ได้รับ คือ 3 เท่า ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ต้องหาทราบก่อน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระมัดระวังในการใช้และเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตนยืนยันจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพราะเครื่องแบบมีไว้ปกป้องประชาชน มิใช่เอื้อหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หากพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด