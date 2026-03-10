แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีพลีมวลสาร สร้างวัตถุมงคล “ยุทธบดินทร์–ศตวรรษ” มอบกำลังพลแนวชายแดน

ที่จังวัดร้อยเอ็ด พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 มีดำริจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “ยุทธบดินทร์–ศตวรรษ” เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงมอบแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้สนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่ 2
โดยได้จัดพิธีพลีมวลสาร ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มี พระเทพวัชรวิทยาคม (พระอาจารย์ต้อม ปภสฺสโร) พร้อมด้วยพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจากหลายพื้นที่ เมตตาเข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต และมอบแผ่นโลหะมงคล เพื่อนำไปรวบรวมเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าว
พิธีพลีมวลสารครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการจัดสร้างวัตถุมงคล โดยมวลสารที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเถราจารย์จะนำไปหลอมรวม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ให้มีความเข้มแข็ง แคล้วคลาดปลอดภัย และพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป