ตามตะครุบ "เค บางแค" พ่อค้ายา พกแบลงค์กันป้องกันตัว 2 กระบอกพร้อมกระสุนปืนสารพัดขนาด

ช่างบ้านสุดทนพฤติกรรม "เค บางแค" นักค้ายาบ้าตัวเอ้เปิดบ้านทำแหล่งซ่องสุม ให้ลูกค้าและพรรคพวกเสพกันทั้งวันทั้งคืน จึงแจ้งเบาะแสให้ตำรวจตามรวบตัวได้พร้อมของกลางพันกว่าเม็ด เจอของเด็ดปืนแบลงค์กัน 2 กระบอกกับกระสุนอีกอื้อ
วันที่ 10 มี.ค. พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม และชุดสืบสวน สน.เพชรเกษม นำกำลังเข้าจับกุมตัว นายนพพร หรือเค ห้อมล้อม อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 941/2 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.พร้อมของกลางยาบ้า 1,249 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ (ปืนแบลงค์กันดัดแปลง) จำนวน 2 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 27 นัด เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 มม.จำนวน 2 นัด และเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.อีก 1 นัด โดยจับกุมตัวได้บริเวณข้างบ้านพักของผู้ต้องหา หลังมีพลเมืองดีให้เบาะแสว่า นายนพพร ผู้ต้องหารายนี้ชอบชักชวนพรรคพวกมาจับกลุ่มรวมตัว มั่วสุมเสพยาเสพติดที่บ้านพักเป็นประจำ
โดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (9 มี.ค.) ชุดจับกุมได้นำกำลัง เดินทางไปที่บ้านพักของ นายนพพร ตามเบาะแสที่ได้รับจากพลเมืองดี เมื่อนายนพพร เห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามรีบวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในห้องน้ำข้างๆ บ้าน แต่เจ้าหน้าที่วางแผนล้อมไว้หมดแล้ว จึงถูกควบคุมตัวได้ในที่สุด จากการตรวจค้นตัว และบ้านพัก นายนพพร พบของกลางยาบ้า จำนวน 7 ถุง รวม 1,249 เม็ด และอาวุธปืนแบงค์กันดัดแปลง ใช้ยิงกระสุนจริงขนาด .380 จำนวน 2 กระบอก พร้อมกับเครื่องกระสุนสารพัดขนาดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบเครื่องชั่งดิจิตอล และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไปสอบปากคำที่โรงพัก
สอบสวน นายนพพร ให้การอ้างว่า ซื้อยาบ้ามาจากนายตั้ม ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง รูปร่างผอม สูง ผิวดำ-แดง ไว้ผมทรงรากไทร อายุประมาณ 40 ปี มีที่พักอาศัยอยู่แถวกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยซื้อยาบ้ามา ถุงละ 200 เม็ด ราคา 1,800 บาท ก่อนนำมาขายต่อให้ลูกค้า ในราคาถุงละ 2,000 บาท โดยจะใช้เงินสดในการซื้อขาย และนัดเจอ นายตั้ม ระหว่างทาง แต่ละครั้งมีสถานที่นัดซื้อขายไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ยังยอมรับว่า ยาบ้าที่ซื้อมาก็จะแบ่งไว้เสพเองด้วย ส่วนของกลางอาวุธปืน ทั้ง 2 กระบอกมีเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
ทั้งนี้จากการทำการทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของ นายนพพร ปรากฎผลเป็นบวก นอกจากนี้ยังตรวจพบข้อมูลเป็นบุคคลหลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ จ.283/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อการค้าโดยไม่รับอนุญาต สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรง เกี่ยวกับยาเสพติด และ ได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ ได้มีการสมคบกัน” จึงได้จัดทำบันทึกการจับกุมแล้วนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด พรบ.อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป.