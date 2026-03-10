ตรวจร่องรอยรถยนต์ มัดแก๊งอุ้มฆ่า "ผู้จัดการท็อป" น.1 ยันสาวถึงใครจับหมด

MGR Online-ผบช.น.เผยตำรวจประสานข้อมูลล่าตัว "อาร์ท" ผู้ต้องหารายสำคัญคดีอุ้มฆ่า "ผู้จัดการท็อป" นำชิ้นส่วนรถยนต์จาก จ.หนองคาย ตรวจคราบเลือด และหลักฐานอื่นๆ หากพบผู้กระทำผิดเพิ่มจับทุกราย
วันนี้ (10 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนร้ายดักอุ้ม นายรุทธ์ หรือ "ท็อป" ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ บริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 ก่อนไปพบศพสภาพถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ว่า อยู่ระหว่างประสานข้อมูลติดตามตัว ว่าที่ ร.ต.ภูเมธ หรือ "อาร์ท" หัวหน้าทีมอุ้มฆ่า ผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังหลบหนี
ขณะนี้ได้รวบรวมชิ้นส่วนรถยนต์ที่ชุดคลี่คลายคดีตรวจพบใน จ.หนองคาย ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้ตรวจคราบเลือด หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะรถคันนี้มีพยานหลักฐานยืนยันว่า นายอาร์ท เป็นคนใช้แล้วเอาไปขาย อยู่ระหว่างตรวจร่องรอยพยานหลักฐาน คาดว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ราย ทั้งนี้ ถ้ามีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่ม ตำรวจจะดำเนินการจับกุมทุกราย.