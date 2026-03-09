ไม่ยอมให้เข้ากรุง! สืบ 7 แรงต่อเนื่อง ทลายแหล่งพักยา ยึดเกือบ 9 ล้านเม็ด ไอซ์ 39 โล

MGR Online-ตำรวจสืบ 7 ขยายผลจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ใช้บ้านใน จ.นนทบุรี เป็นแหล่งพักเก็บ ยึดของกลาง ยาบ้า 8.99 ล้านเม็ด ไอซ์ 39 กก. ถูกลำเลียงจากภาคอีสาน มาเปลี่ยนถ่ายที่ จ.สิงห์บุรี รอเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ
วันนี้ (9 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รอง ผบก.น.7 แถลงข่าว พ.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง ผกก.สส.บก.น.7 และตำรวจ กก.สส.บก.น.7 จับกุม น.ส.รัฐกรานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี นายสุโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี นายอัคพล (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 8.99 ล้านเม็ด ไอซ์ 39 กก. รถยนต์ 3 คัน อาวุธปืนสั้น 3 กระบอก และกระสุน ได้ที่บ้านพัก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ต่อเนื่องบ้านพัก ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เวลา 01.30 น.
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.7 ได้ขยายผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย จนทราบเบาะแสว่า มีเครือข่ายยาเสพติดลักลอบขนและลำเลียง เข้ามาภายในพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยใช้รถกระบะตู้ทึบ ไปรับยาเสพติดที่ จ.สิงห์บุรี จึงสะกดรอยติดตาม ต่อมาพบรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว ขับเข้ามาจอดภายในหมู่บ้าน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช และมีรถยนต์อีกคันมารับคนขับรถกระบะออกไป
ตำรวจจึงแบ่งกำลังสะกดรอยติดตาม จนรถยนต์เป้าหมายขับเข้าจอดบริเวณบ้านพัก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา ได้วางกำลังไว้โดยรอบ กระทั่งเวลา 01.30 น.ของวันที่ 8 มี.ค. พบกลุ่มผู้ต้องหาออกมาจากบ้าน จึงแสดงตัวเป็นตำรวจเข้าตรวจค้นภายในบ้าน จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหานำไปค้นบ้านพักอีกหลัง และรถกระบะตู้ทึบ ภายในหมู่บ้าน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช รวม 3 จุด ผลการตรวจค้นพบ ยาบ้า 8.99 ล้านเม็ด ไอซ์ 39 กก. รถยนต์ 3 คัน อาวุธปืนสั้น 3 กระบอก เชื่อว่ายาเสพติดล็อตดังกล่าว มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แจ้งข้อหาว่า "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า, ไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ไปทำบันทึกจับกุมและขยายผลที่ กก.สส.บก.น.7 และนำส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ กก.สส.บก.น.7 จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 1,110 กก. รถฟอร์จูนเนอร์ 3 คัน ได้ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หลังลักลอบลำเลียงจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนำมาพักเก็บและคอยกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล.