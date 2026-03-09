“อรรถพล”นำทีม ส.ชาวฉะเชิงเทรา มอบทุน กกท.เเปดริ้วสู้ศึก สุราษฎร์ธานีเกมส์

”อรรถพล“อดีต อสส.นำทีมสมาคมชาวฉะเชิงเทรา มอบทุน กกท.เเปดริ้ว สนับสนุนกีฬาของจังหวัด เกิดผลต่อเนื่องยั่งยืนสู้ศึก “สุราษฎร์ธานีเกมส์“
วันที่ 9 มีนาคม 2569 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กกท. จังหวัดฉะเชิงเทรา ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,ดร.จิตรกร เผด็จศึก อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมชาวฉะเชิงเทรา, นายสมชาย เตียงหงษากุล เลขาธิการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จากสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา
นอกจากนี้มีนายสันติ นุนาบี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ด้วย
สำหรับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดทำแผนการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้และบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนากีฬาของจังหวัด ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องแต่งกายสำหรับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการตามแผนการตอบแทนผู้ให้การสนับสนุน (Sponsorship Package) เพื่อเป็นการขอบคุณภาคส่วนต่างๆที่ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาของจังหวัด เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน