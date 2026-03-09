ลากคอลูกน้องบอสจีนเทา ตุ๋นเทรดหุ้นทิพย์ เสียหายรวมกว่า 18 ล้าน

ตำรวจกองปราบร่วมกับ 191 ตามรวบลูกน้องบอสจีนเทาหลอกเทรดหุ้นทิพย์ เหยื่อหลงเชื่อหลายราย สูญเงินรวมกว่า 18 ล้านบาท
วันนี้ (9 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.อัคนี ณ บางช้าง สว.กก.4 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. จับกุม นายพิทักษ์พงษ์ อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ 933/2568 ลง 22 ต.ค. 2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” ได้ที่ ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ นายพิทักษ์พงษ์ ได้ร่วมกับพวก โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ชักชวนผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “IBMP” พร้อมอ้างว่า ตนเองและพวก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จะคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และ คำแนะนำ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลกำไรตลอดเวลา ทำให้ดูน่าเชื่อถือ แต่เมื่อมีผู้หลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุน กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งยังไม่สามารถถอนเงินลงทุนกลับคืนได้ อ้างติดเงื่อนไขต่างๆนานา จึงพากันเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่าง ๆ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่า แท้จริงแล้วธุรกิจดังกล่าวไม่มีการลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยกลุ่มคนร้ายหลังจากได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้วจะรีบโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารต่าง ๆ จำนวนหลายบัญชี ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วนำไปส่งต่อให้กับบอสชาวจีน ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมากสูญเงินรวมกันกว่า 18,844,372 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหลายราย กระทั่งทราบว่า นายพิทักษ์พงษ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรวบรวมเงินจากกลุ่มม้ากดเงินสด เพื่อนำไปส่งให้กับบอสคนจีน เดิมทีได้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ปัจจุบันได้เตรียมตัวจะขับรถย้ายที่กบดานมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายพิทักษ์พงษ์ ให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับคดีลักษณะเดียวกันพื้นที่ จ.มหาสารคาม ติดตัวอีก 1 หมาย จึงนำตัวส่ง สภ.โพธิกลาง จ.นครราชสีมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป