สกัดจับ 13 นักซิ่ง นัดแข่งรถบนมอเตอร์เวย์สาย 7 กลางดึก

ตำรวจทางหลวงปิดประตูตีแมว สกัดจับแก๊งซิ่ง นัดแข่งรถบนมอเตอร์เวย์สาย 7 กลางดึก รวบ 13 ราย ยึดบิ๊กไบค์-จยย.แต่งซิ่ง 9 คัน
วันนี้ (9 มี.ค. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. และ พ.ต.ต.ยุทธนา ทรัพย์มา สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. นำกำลังจับกุมนายระพีพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี พร้อมพวกรวม 13 คน ในข้อหา “พยายามแข่งรถยนต์ในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และร่วมกันฝ่าฝืนประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เรื่องห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ ” พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นและสีต่าง ๆ รวม 9 คัน ได้บริเวณถนนหมายเลข 3701 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกันเพื่อแข่งขันความเร็วบนถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 บริเวณแหลมฉบัง ในช่วงเวลากลางดึก จึงวางแผนเข้าตรวจสอบและซุ่มสังเกตการณ์ในพื้นที่ ต่อมาพบกลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวนมากขับเข้ามาในพื้นที่ถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 บริเวณแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่จึงใช้รถวิทยุตรวจการณ์เปิดสัญญาณไฟวับวาบ แสดงตัวและสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ แต่กลุ่มนักซิ่งกลับพากันเร่งเครื่องหลบหนี มุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรี ก่อนจะเบี่ยงออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ และต่อเนื่องไปยังถนนสาย 3701
เจ้าหน้าที่จึงขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิด พร้อมประสานตำรวจทางหลวงหน่วยสอบสวนเขาเขียวให้ตั้งจุดสกัดด้านหน้า เมื่อกลุ่มรถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณดังกล่าวและเห็นสัญญาณไฟของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านสกัดอยู่ด้านหน้า ผู้ขับขี่บางส่วนพยายามขับย้อนศรเพื่อหลบหนีตำรวจที่ติดตามมาจากด้านหลัง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ปิดเส้นทางและสกัดจับไว้ได้ทั้งหมด ทำให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ไม่สามารถหลบหนีต่อไปได้ ก่อนสั่งให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์และลงจากรถเพื่อตรวจสอบ พบผู้เกี่ยวข้องรวม 13 ราย พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง 9 คัน
จากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ทุกคันมีการดัดแปลงสภาพผิดไปจากเดิม สอบถามผู้ถูกจับกุมให้การรับว่าได้รวมตัวกันเพื่อขับรถจักรยานยนต์มาแข่งขันความเร็วบนถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับเสียก่อน จึงตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลาง และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีราชา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป