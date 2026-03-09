ศูนย์ต้านค้ามนุษย์ผนึกกำลัง NGOs ทลายเขาวงกตการค้ามนุษย์เด็กและสตรี

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเวที “Coffee Talk” ผนึกกำลังตำรวจและองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านเด็กและสตรี รับฟังข้อเสนอจากภาคสนาม
วันนี้ (9 มี.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตคม.ตร.) เป็นประธานการประชุมเวที “Coffee Talk” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาข้อขัดข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ด้านเด็กและสตรี ครั้งที่ 1/2569 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ รอง ผอ.ศตคม.ตร., พล.ต.ท.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน จเรตำรวจ ในฐานะหัวหน้าส่วนต่อต้านการค้ามนุษย์, พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะ พร้อมด้วยองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ได้แก่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา), มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล, มูลนิธิดอกไม้ป่า, Operation Underground Railroad (O.U.R.), The HUG Project (มูลนิธิฮัก), โครงการสปริง, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, มูลนิธิเอ-ทเวนตี้, มูลนิธิไนท์ไลท์, มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ (The Exodus Road), มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) และ มูลนิธิองค์กรทำดี
การพบปะครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการหลอมรวมพลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อขจัดวงจรที่กัดเซาะสังคมไทยให้หมดสิ้นไป เนื้อหาสำคัญเน้นไปที่การตีแผ่ความจริงผ่านสถิติคดีค้ามนุษย์ทางเพศในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มองเห็นวิวัฒนาการของอาชญากรรมที่ซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งมีการเจาะลึกระบบการแจ้งเบาะแสและบริหารคดีผ่านลิงก์แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ https://humantrafficking-report.police.go.th/reporting
หรือสายด่วน 1191 ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและเข้าช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างทันท่วงที สะท้อนให้เห็นว่าทุกข้อมูลจากประชาชนคืออาวุธสำคัญที่ตำรวจต้องนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของการประชุมคือการเปิดพื้นที่หารือในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและแนวทางร่วมกัน ในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทางเพศอย่างตรงไปตรงมา เวทีนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติและเครือข่ายภาคประชาสังคมได้สะท้อนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนาม นำไปสู่การออกแบบแนวทางแก้ไขที่ตอบโจทย์และลดช่องว่างในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การคุ้มครองเด็กและสตรีทำได้ครอบคลุมและเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวเน้นย้ำว่า ทุกหยดเหงื่อของคนทำงาน คือโอกาสรอดชีวิตของเพื่อนมนุษย์ พร้อมยืนยันว่าข้อสรุปจากการล้อมวงคุยในวันนี้จะไม่เป็นเพียงแค่กระดาษ แต่จะถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ให้มีทั้งสวัสดิการ เครื่องมือ และข้อกฎหมายที่เอื้อต่อการพิชิตภารกิจ เพื่อคืนความยุติธรรมและศักดิ์ศรีให้กับเด็กและสตรีทั่วประเทศอย่างยั่งยืน