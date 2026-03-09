"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" คุมขัง 6 เดือนเต็ม - คนเสื้อแดงนอนค้างคืนรอพักโทษ ตั้งแต่ 10 พ.ค.

MGR Online - "โอ๊ค-เอม" พร้อมคู่สมรส เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครบคุมขัง 6 เดือน สุขภาพยังแข็งแรงแต่นอนไม่ค่อยหลับ ด้านคนเสื้อแดงจัดกิจกรรม นอนค้างคืน ตั้งแต่ 10 พ.ค. รอร้องเพลงชาติกับอดีตนายกฯ
วันนี้ (9 มี.ค.) เวลา 11.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" (ภรรยา) , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" (สามี) เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการไหว้สวัสดีและกล่าวทักทายกับกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 46 หลังถูกคุมขังครบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68)
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ระบุว่า นายทักษิณ ชินวัตร จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันที่ 11 พ.ค.69 เนื่องจากเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษตามเงื่อนไข 2 ใน 3 ของอัตราโทษจำคุก 1 ปี โดยมีระยะเวลาการคุมขังครบตามเกณฑ์ ประมาณ 8 เดือน
ต่อมา เวลา 12.00 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายณัฐพงศ์ เปิดเผยกับสื่อมวลชน ว่า วันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป ส่วนสุขภาพยังแข็งแรงดี แต่นอนไม่หลับบ้าง ตอนนี้ก็ครบ 6 เดือนก็ใกล้แล้วครับ
เมื่อถามว่าคุณพ่อตื่นเต้นและตั้งตารอวันที่ 11 พ.ค. อย่างไร นายณัฐพงศ์ กล่าวสั้นๆ ว่า ก็อยากจะออก
ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม น.ส.พินทองทา กรณีวันที่ 10 พ.ค. คนเสื้อแดงจากทั่วประเทศจะเดินทางมาปักหลักค้างคืน เพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ รู้สึกอย่างไรบ้าง โดย น.ส.พินทองทา เผยว่า คุณพ่ออาจยังไม่ทราบเพราะเหลืออีก 2 เดือน ดูยิ่งใกล้ก็ยิ่งยาว ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ แต่วันนี้คุณพ่อดูเหนื่อยๆ เนื่องจากนอนหลับไม่ค่อยดี
ด้าน นางผุสดี กลิ่นทอง หรืออาจารย์เป้า แดงสิงห์บุรี อายุ 74 ปี เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างมาก เนื่องจากใกล้ถึงวันที่ นายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัว โดยช่วงที่ผ่านมา กลุ่มผู้สนับสนุนได้จัดกิจกรรมบริเวณหน้าเรือนจำฯ มาแล้ว 24 ครั้ง ล่าสุดมีการประชุมเตรียมความพร้อม หลังได้รับข้อมูลกำหนดการจากผู้ที่เข้าเยี่ยมภายในเรือนจำ รวมถึงการชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์ว่า วันที่ 9 พ.ค. จะครบกำหนด 8 เดือน ตามเงื่อนไขการได้รับอภัยโทษ จากนั้น วันที่ 10 พ.ค. เป็นขั้นตอนดำเนินเอกสาร ก่อนปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. เวลา 08.00 น. คาดว่าเมื่อออกจากเรือนจำแล้ว กลุ่มผู้สนับสนุนจะร่วมกันร้องเพลงชาติ และขับรถติดตามไปส่งถึงบ้านจันทร์ส่องหล้า
อาจารย์เป้า ระบุว่า สำหรับวันที่ 10 พ.ค. คนเสื้อแดงจะเริ่มตั้งเวทีและจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และช่วงเย็นจะมีแกนนำและมวลชนคาดว่าประมาณหลักพันคน จากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมกิจกรรม ก่อนจะค้างคืนบริเวณดังกล่าวเพื่อรอรับนายทักษิณ ในเช้าวันที่ 11 พ.ค. และร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกับนายทักษิณ
อาจารย์เป้า ยังกล่าวถึงความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของนายทักษิณหลังพ้นโทษ ว่า โดยส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้ได้ใช้เวลากับครอบครัว ไม่ต้องลงมายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ มากนัก เว้นแต่หากพรรคการเมืองต้องการคำแนะนำก็สามารถเชิญไปให้ความรู้หรือคำปรึกษาได้ เพราะเห็นว่านายทักษิณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่รักของประชาชนจากนโยบายในอดีต เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน และโครงการ SML ซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนยังจดจำได้จนถึงปัจจุบัน
พร้อมกันนี้ อาจารย์เป้า ยังกล่าวว่า สิ่งที่อยากบอกกับนายทักษิณมากที่สุดเมื่อได้พบกัน คือความดีใจที่ได้เห็นกลับมาพบครอบครัวอีกครั้ง และย้ำว่ากลุ่มผู้สนับสนุนยังคงมีความรัก ความห่วงใย และศรัทธาในตัวนายทักษิณเสมอมา