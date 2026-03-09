ตำรวจอาเซียนผนึกกำลัง ประชุมนิติวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 รับมืออาชญากรรมไซเบอร์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายตำรวจนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ปราบมิจฉาชีพไซเบอร์
วันนี้ (9 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายตำรวจนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Police Forensic Science Network Meeting) ที่โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการการประชุมย่อย (Sideline Meeting) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ภายหลังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีตำรวจจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย, บรูไนอินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,เมียนมา,ฟิลิปปินส์ ,สิงคโปร์ และ เวียดนาม เข้าร่วมประชุม โดยมี พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
พล.ต.ท.อาทิชา กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายตำรวจนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Police Forensic Science Network Meeting) สำหรับเครือข่ายตำรวจนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน ถือเป็นกลไกสำคัญภายใต้กรอบ ASEANAPOLหน่วยงานความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนทำให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประชุมย่อยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการหารือในประเด็นสำคัญด้านนิติวิทยาศาสตร์ เน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่องของการปราบปรามขบวนการมิจฉาชีพและการหลอกลวงออนไลน์ เพื่อให้ทันกับการก่ออาชญากรรมของคนร้ายที่ใช้เทคโนโลยีทำให้รูปแบบมีความซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งการรับมือกับอาชญากรรมดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์หลายสาขา อาทิ นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล การตรวจพิสูจน์ทางการเงิน การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ รวมถึงการตรวจพิสูจน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสืบสวนสอบสวนและยกระดับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมย่อยในวันนี้ตำรวจอาเซียนของแต่ละประเทศได้นำเสนอในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ พร้อมปรึกษาหารือเบื้องต้นสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) การตรวจวิเคราะห์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมถึงการตรวจพิสูจน์ด้านอื่น ๆ โดยในวันที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ตำรวจอาเซียนของทุกประเทศจะไปชมการปฏิบัติงานจริงของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (Lab Tour) ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อเป็นการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ระหว่างกัน นอกจากนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์ จำลองการตรวจเก็บวัตถุพยานเกี่ยวกับดิจิทัลและอาวุธปืน เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 ที่เน้นความร่วมมือระหว่างกันด้านการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ การฉ้อโกง แก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ ซึ่งการดำเนินงานของตำรวจอาเซียน (ASEANAPOL) เน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคอาเซียน