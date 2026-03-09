กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินปี 69 เปิดประมูลใหญ่กลางกรุง 14 มี.ค. ที่สามย่านมิตรทาวน์

กรมบังคับคดีกำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ตั้งแต่ เวลา 08:30 นาฬิกา เป็นต้นไป
เพื่อเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีด้วยการขายทอดตลาด ให้สามารถผลักดันมูลค่าทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ได้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจากมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน นอกสถานที่หรือในวันหยุดราชการ อันเป็นการอำนวยความยุติธรรม สร้างความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ และภายในงานกรมบังคับคดีมีการจัดเสวนาเรื่อง “การขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี” อีกด้วย