รวบแม่เล้าลวงเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ค้ากามประเทศเพื่อนบ้าน

ดส.จับกุมแม่เล้าตัวการใหญ่คาอพาร์ทเมนท์ จ.ตาก หลังหลอกลวงเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไปค้าประเวณีประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (9 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รองผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.ดส. ชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกันจับกุม น.ส.อิง สงวนนามสกุล อายุ 51 ปี ตามหมายหมายจับที่ 4391/2568 ลงวันที่ 28 ก.ค.2568 และหมายจับหมายจับศาลอาญา ที่ 5166/2568ลงวันที่ 5 ก.ย.2568
ในข้อหา ร่วมกันตั้งแต่สามคนข้นไปเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกังขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งบุคคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระทำต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทำภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร โดยเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี อละร่วมกันโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร จับกุมได้ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากกก.ดส. ได้ทำการสืบสวนขยายผลหมายจับค้างเก่าคดีค้ามนุษย์ จากการตรวจสอบน.ส.อิง เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์โดยหลอกเด็กไทยอายุ 13 ปี และ อายุ 15 ปี ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ทราบว่าไปค้าประเวณี ปัจจุบันมีเหยื่อ 2 รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ กก.4 บก.ปคม. จนกระทั่งออกหมายจับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ กก.ดส. ชุดปฏิบัติการที่ 3 ได้สืบสวนขยายผลจนทราบว่า น.ส.อิง เดินทางไปประเทศพม่า ก่อนได้รับะมาปรากฎตัวบริเวณอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ทำการซุ่มโป่งอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อน.ส.อิง เข้าไปอยู่ภายในห้องพักจึงปรากฎตัวจึงแสดงตัวเข้าทำการจับกุม
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าตนเป็นเพียงล่ามภาษาจีนทำงานตามร้านนวด ร้านอาหาร ได้เงินเดือนรวมโอทีประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน แต่จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.อิง เป็นตัวการใหญ่หลอกเด็กหญิง อายุ 13 ปี ไปค้าประเวณีและผู้ต้องหายังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ เบื้องต้นจึงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนังงานสอบสวนกก.4 บก.ปคม. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป