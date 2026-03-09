“แม่ทัพภาค 2 เยี่ยมครอบครัววีรชนผู้เสียสละ ย้ำกองทัพไม่ทอดทิ้ง ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ส่งกำลังใจถึงบ้านเกิดมหาสารคาม”

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวของ ร้อยตรี ธนกร สิงหาชาติ สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ณ บ้านเลขที่ 119 หมู่ 3 บ้านเหล่า ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ และติดตามการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียสละอย่างใกล้ชิด
การเดินทางครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวของวีรบุรุษผู้พลีชีพ เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยบรรยากาศของการพบปะเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยความห่วงใยและความผูกพันระหว่างกองทัพกับครอบครัวทหาร
แม้บทบาทของทหารจะสิ้นสุดลงในสนามภารกิจ แต่สายใยของความเป็นครอบครัวทหารยังคงดำรงอยู่ การพูดคุยอย่างเรียบง่ายในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า “กองทัพ” ไม่ได้ยืนอยู่เพียงในสนามรบ แต่ยังยืนเคียงข้างครอบครัวของกำลังพลในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยเฉพาะในวันที่ต้องเผชิญกับความสูญเสีย
ระหว่างการพบปะ พลโท วีระยุทธ ได้รับฟังเรื่องราวของครอบครัวอย่างตั้งใจ พร้อมพูดคุยอย่างใกล้ชิดถึงความเป็นอยู่ ความเข้มแข็ง และความห่วงใยของคนในครอบครัว ก่อนย้ำด้วยความจริงใจว่า
“กองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งกำลังพล และจะดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุด”
แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ทุกการสูญเสียของทหาร ไม่ใช่เพียงความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งเท่านั้น แต่คือความสูญเสียของทั้งกองทัพและของประเทศชาติ กองทัพจึงมีหน้าที่ต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังด้วยหัวใจ
ทั้งนี้ กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของวีรชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่ การศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียสละสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง พร้อมรักษาเกียรติและความภาคภูมิใจในหน้าที่ของผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อชาติ
การเยี่ยมเยียนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภารกิจตามหน้าที่ แต่เป็นการส่งต่อกำลังใจจากหัวใจสู่หัวใจ ตอกย้ำคำมั่นของกองทัพว่า “ครอบครัวทหารจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
แม้วีรชนจะจากไป แต่ความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของกองทัพและแผ่นดินไทย และกองทัพบกจะยังคงดูแลคนที่พวกเขารักต่อไปด้วยหัวใจตลอดไป