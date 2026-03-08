สลดเสี่ยเจ้าของอู่รถนอนเสียชีวิตปริศนาในเก๋งจอดจุดพักมอเตอร์เวย์

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2569 พ.ต.ท.ธนสรณ์ แข่มช้อยสว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เหตุเกิดบริเวณ จุดพักรถมอเตอร์เวย์ 20+ 800 มุ่งหน้าบางปะอิน ถนนกสญจนาภิเภก หมายเลข 9 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ จากนั้นจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่ง, และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบ รถเก๋งยี่ห้อมาสด้า 2 สีขาว หมายเลขทะเบียน กธ-5222 พิษณุโลก จอดอยู่บริเวณ ช่องจอดรถ ของจุดพักรถริมทาง ซึ่งพบว่าประตูปิดล็อค และรถคันดังกล่าว ดับเครื่องยนต์อยู่ และจากการตรวจสอบพบว่า มีน้ำเหลืองไหลนองพื้นถนน และส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่ว เมื่อมองด้วยสายตา ภายในรถพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ที่นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณเบาะนั่งฝั่งคนขับ สวมเสื้อสีเขียว และกางเกงสีกรมท่า โดยพบว่ามีการปรับเบาะเอนนอนอยู่ จากนั้นจึงได้ประสานกับทางญาติๆได้แล้ว เนื่องจากทราบว่า ทางญาติๆได้แจ้งคนหายไว้ กับทาง ร.ต.อ.รพีพงศ์ บุญพัวพันธ์ รอง.สว.สอบสวน สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 1500 น. ทางญาติๆ จึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การทาง ทุกกระจก เพื่อเปิดประตูรถก่อน เมื่อตรวจสอบภายในรถ ทางญาติยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายวีระเดช พุกบุญมี อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/4 ซอยรังสิต-นครนายก 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพบว่าภายในรถ ยังมีเตาอังโล่ และมีหม้อต้มน้ำ วางไว้ที่บริเวณพื้นรถ ฝั่งทางซ้ายคนขับ จากการตรวจสอบสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน
จากการสอบสวนนายพิทยา พันธ์ประคุณ อายุ 31 ปี จนท.กรมทางหลวง ให้การว่า ขณะนั้นได้ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ และได้กลิ่นเหม็นเน่า เมื่อสังเกตดู พบว่ารถคันดังกล่าว จอดตากแดด เพราะมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากรถ คาดว่าจอดมาแล้วหลายวัน จึงเข้าไปส่องดูใกล้ๆ ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ จึงรีบไปแจ้งเพื่อนให้มาช่วยดูและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นส.เปมิกา จันทนเวส อายุ40 ปี หลานสาว ให้การว่า ผู้เสียชัวิตเป็นเจ้าของอู่รถ ที่จังหวัดอุดรธานี แต่ช่วงหนึ่งเดือนมานี้ ได้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และเดินทางมาอยู่กับภรรยาในจังหวัดปทุมธานี และคอยสั่งอะไหล่ เพื่อส่งไปให้ลูกน้อง ที่ช่วยทำอู่รถให้ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตแจ้งว่ามาหาซื้ออะไร จากนั้นก็ขาดการติดต่อไป จึงทำให้ ทางด้านครอบครัวได้พากันไปแจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 1500 น. และคอยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อค้นหาเส้นทา งที่รถของผู้เสียชีวิตขับ แต่ก็ไม่พบตัว จนกระทั่งมารับทราบว่าค้นพบรถจอดอยู่จุดพัก และมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ จึงได้เดินทางมาดู จึงรู้ว่าผู้ตายเป็นญาติๆกัน
พ.ต.ท.ธนสรณ์ แข่มช้อยสว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร และได้สอบสวนหลานสา วของผู้เสียชีวิต ซึ่งเดินทางมาที่เกิดเหตุ เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายวีระเดช พุกบุญมี อายุ 77 ปี จากการตรวจสอบหลักฐาน ที่พบภายในรถที่มีเตาอังโล่วางไว้ จึงคาดว่าผู้เสียชีวิต น่าจะเครียดหรือมีปัญหารุมเร้า จึงใช้วิธีการจบชีวิตตัวเองด้วยการลงควัน อยู่ภายในรถดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทางเจ้าหน้าที่ จึงได้บันทึกภาพ เพื่อเก็บไว้เป็น ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างส่งไปผ่าชันสูตร ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ก่อนจะให้ทางญาติๆ ไปขอรับศพ เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป