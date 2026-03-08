สภ.บางบัวทอง จัดฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ตำรวจทุกสายงาน–กต.ตร.ร่วมแข่งขันกระชับสัมพันธ์

วันนี้ (8 มี.ค. 2569) ที่สนามฟุตบอล 1st Avenue Football Club อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีภายในหน่วยงาน โดยมีนายอ่ำ วีประเสริฐ กต.ตร.สภ.บางบัวทอง และผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสูงส่งทรัพย์เจริญ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ภายในงานมี พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกสายงานของ สภ.บางบัวทอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งฝ่ายสืบสวน ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายจราจร ฝ่ายสอบสวน รวมถึงชุดไล่ล่า ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.บางบัวทอง
การจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะ กต.ตร. ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรับใช้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป