ตชด.แม่สอด สกัดจับกระบะ ขนแรงงานเถื่อน 21 คน นั่งอัดเป็นปลากระป๋อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันนี้ (8 มี.ค.) พ.ต.ท.อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ รอง ผกก.กก.ตชด.34 หน.ร้อย ตชด.346 สั่งการชุดปฏิบัติการข่าว ร้อย ตชด.346 สกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สามารถจับกุม นายวิน โบ อายุ 43 ปี สัญชาติเมียนมา ข้อหา "ซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522" พร้อมจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 21 คน ข้อหา "เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" พร้อมตรวจยึดรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ สีขาว ทะเบียน กต 81xx ตาก และโทรศัพท์มือถือจำนวน 24 เครื่อง

สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว ร้อย ตชด.346 ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบรถกระบะคันดังกล่าวมีลักษณะต้องสงสัย จึงเรียกให้หยุดตรวจบริเวณ หมู่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เบื้องต้นพบ นายวิน โบ เป็นคนขับ และมีผู้โดยสารจำนวนมากนั่งอัดแน่นอยู่ภายใน จึงนำรถยนต์ไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองร้อย ตชด.346 อ.แม่สอด ก่อนพบว่าผู้โดยสารในรถ จำนวน 21 คน เป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใด

จากการสอบสวน นายวิน โบ ให้การสารภาพว่า ได้ขับรถบรรทุกแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจริง โดยทราบดีว่าชาวเมียนมาทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทาง แต่ยอมรับงานนี้เพื่อนำไปส่งยังปลายทาง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว ร้อย ตชด.346 เรียกตรวจและจับกุมได้ดังกล่าว.








