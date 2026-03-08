สร้างประวัติศาสตร์บุญใหญ่ วัดพระธรรมกายเดินหน้าโครงการตักบาตรพระ 3 ล้านรูป 77 จังหวัดทั่วไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2569 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการตักบาตรพระ 3 ล้านรูป 77 จังหวัดทั่วไทย เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในพื้นที่เสี่ยงภัย
เช้าวันนี้ เวลา 06.00 น. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ 558 ปี บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีพุทธศาสนิกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมหลายหมื่นคน โดยมี พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายในพิธีมีการบำเพ็ญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราช ผู้ก่อตั้งเมืองนครราชสีมา รวมถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และท้าวสุรนารี จากนั้นพระภิกษุสงฆ์จาก 6 จังหวัดภาคอีสานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนแปรแถวรับบิณฑบาตตลอดแนวถนนรอบลานย่าโม สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนถวาย จะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ในพื้นที่ต่าง ๆ
พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การตักบาตรพระจำนวนมากสะท้อนพลังศรัทธาและความสามัคคีของชาวโคราช ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 และยกระดับเป็นประเพณีประจำปี โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 60 แห่ง รวมถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาและมูลนิธิธรรมกาย
สำหรับโครงการตักบาตรพระ 3 ล้านรูป 77 จังหวัดทั่วไทย จัดพิธีตักบาตรพระจำนวนมาก (1,000–11,250 รูป) ในจังหวัดต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนประชาชนถวายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ พิธีตักบาตรพระ 1,109 รูป ทำบุญเมืองหาดใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม 2569 ณ ซุ้มประตูไชน่าทาวน์ ถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , พิธีตักบาตรพระ 1,109 รูป ทำบุญเมืองพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 เมษายน 2569 ณ ถนนชีคุน หน้าวัดมหาธาตุ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม