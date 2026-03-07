“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) คลาส A ระดับยุวชน เยาชน ดละเยาชน ในซื่อรายการ “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026” โดยมีนายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโด้ทีมชาติไทย เป็นผู้จัดการแข่งขันรายการนี้
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6–8 มีนาคม มีนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขันจำนวนกว่า 2,000 ตน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ เป็นรายการดข่งขันเก็บคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย (Thailand Ranking T-4) ทั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาไทย ในการแสดงศักยภาพและลุ้นติดทีมชาติในอนาคต
โดยในรุ่นยุวชน ชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 30 -34 กิโลกรัม ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาส์นวิเทศไทรน้อยพิทยาคาร จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย ภายใต้โค้ชผู้ฝึกสอน นายเกรียงศักดิ์ คงเกรียงไกร สามารถผ่านทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเข้าชิงเหรียญทอง กับ ด.ช.วชิรวิทย์ จันทราภิรมย์ จากยิม RUJI X GTC TEAM ผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย (ฝ่ายแดง) ชนะ ด.ช.วชิรวิทย์ จันทราภิรมย์ จากยิม RUJI X GTC TEAM (ฝ่ายน้ำเงิน) ยกที่หนึ่งชนะ 11 - 5 คะเเนน ส่วยกที่สองชนะ 6 - 1 คะแนน
ทำให้ ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย (ฝ่ายแดง) ชนะทั้งสองยก และคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้มาครองได้ในที่สุด