xs
xsm
sm
md
lg

“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) คลาส A ระดับยุวชน เยาชน ดละเยาชน ในซื่อรายการ “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026” โดยมีนายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโด้ทีมชาติไทย เป็นผู้จัดการแข่งขันรายการนี้

โดยการแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6–8 มีนาคม มีนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขันจำนวนกว่า 2,000 ตน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ เป็นรายการดข่งขันเก็บคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย (Thailand Ranking T-4) ทั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาไทย ในการแสดงศักยภาพและลุ้นติดทีมชาติในอนาคต

โดยในรุ่นยุวชน ชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 30 -34 กิโลกรัม ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาส์นวิเทศไทรน้อยพิทยาคาร จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย ภายใต้โค้ชผู้ฝึกสอน นายเกรียงศักดิ์ คงเกรียงไกร สามารถผ่านทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเข้าชิงเหรียญทอง กับ ด.ช.วชิรวิทย์ จันทราภิรมย์ จากยิม RUJI X GTC TEAM ผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย (ฝ่ายแดง) ชนะ ด.ช.วชิรวิทย์ จันทราภิรมย์ จากยิม RUJI X GTC TEAM (ฝ่ายน้ำเงิน) ยกที่หนึ่งชนะ 11 - 5 คะเเนน ส่วยกที่สองชนะ 6 - 1 คะแนน

ทำให้ ด.ช.ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ (น้องจ้าวทัพพ์) จากยิม TigerThai NRS บางกรวย-ไทรน้อย (ฝ่ายแดง) ชนะทั้งสองยก และคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้มาครองได้ในที่สุด














“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”
“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”
“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”
“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”
“น้องจ้าวทัพพ์” คว้าเหรียญทองเทควันโด้รายการเก็บคะแนนสะสม “13th NSDF Choi Young Seok Cup Taekwondo Championship 2026”
+3