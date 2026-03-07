แข่งกับเวลาเพื่อชีวิต! ตร.จราจรโครงการพระราชดำริ นำส่งหัวใจจากสนามบินดอนเมือง ถึง รพ.รามาฯ ภายใน 16 นาที

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ใช้รถจักรยานยนต์ชุดใหม่เปิดทาง นำส่งหัวใจดวงที่ 161 จากสนามบินดอนเมือง ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จภายใน 16 นาที
วันนี้ (7 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) เปิดเผยถึงภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดเส้นทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่ 161 จากสนามบินดอนเมือง (M-Jet) ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 13.19 น. เพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยสามารถดำเนินภารกิจได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ภายในเวลาเพียง 16 นาที
ภารกิจครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการฯ ว่าจะมีการลำเลียงอวัยวะหัวใจจากสนามบินดอนเมือง (M-Jet) เพื่อนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้เข้าประจำจุดและใช้รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการเปิดเส้นทางจราจรอย่างเร่งด่วน พร้อมประสานตำรวจจราจรพื้นที่ ตำรวจจราจรทางด่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทาง เพื่อให้การลำเลียงอวัยวะสำคัญเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย จนสามารถนำส่งถึงโรงพยาบาลปลายทางได้ทันตามเวลาที่กำหนด
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือหลีกทางแก่รถปฏิบัติภารกิจ จนทำให้การนำส่งหัวใจดวงสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ทันเวลา
ด้าน พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพล การบริหารจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย
ขณะที่ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า ภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ได้รับมอบใหม่ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมี คุณชุมพล พรประภา และครอบครัว เป็นผู้แทนในการมอบรถจักรยานยนต์ Honda CBR500R จำนวน 9 คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วนในการนำส่งอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทีมแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้สนับสนุน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่พร้อมใจกันเปิดทางแห่งความหวัง เพื่อให้อวัยวะหัวใจเดินทางถึงปลายทางได้ทันเวลา และส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างแท้จริง