สืบ 6 ทลายแหล่งพักยารายใหญ่ จ.นครปฐม รวบผู้ต้องหา 3 ราย ยึดของกลาง 1 ตัน-ล้านเม็ด

MGR Online-ผบช.น.แถลงข่าวตำรวจสืบ 6 ขยายผลบุกทลายบ้านพักย่านกำแพงแสน จ.นครปฐม ใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด ยึดของกลาง ยาบ้า 1 ล้านเม็ด ไอซ์ และยาเค รวม 1,415 กก. ลำเลียงตามแนวชายแดน บรรจุใส่กระสอบส่งให้ลูกค้าพื้นที่ชั้นใน ผู้ต้องหา 3 ราย รับสารภาพ ได้ค่าจ้างในการเฝ้าและลำเลียง คนละ 70,000 บาท ทำมาแล้ว 2 ครั้ง
วันนี้ (7 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.อ.สุพจน์ สวาคฆพรรณ ผบ.หน่วย ขกท.ทภ.4 รรท.เสธ.ขกท. พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.นรินทร์โชติ พงศ์พิธานนท์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 แถลงข่าว พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 ชุด ชปส.บก.น.6 และหน่วยข่าวกรองทางทหาร ร่วมจับกุม นายยุธพร (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี นายภิญโญ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี นายชัยยา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 1,000,000 เม็ด ไอซ์ 665 กก. ยาเค 750 กก. รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ได้บริเวณบ้านเช่าไม่ทราบเลขที่ ถนนบางเลน-ปทุมธานี ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 มี.ค. เวลา 18.30 น.
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจชุดจับกุม ได้สืบสวนขยายผลจากกลุ่มลูกค้าที่เคยถูก กก.สส.บก.น.6 จับกุมมาก่อนหน้านี้ พบว่ามีขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยใช้บ้านเช่าไม่ทราบเลขที่ ถนนบางเลน-ปทุมธานี ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เป็นแหล่งพักยาเสพติด ก่อนกระจายส่งให้ลูกค้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน จึงจัดวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์บ้านหลังดังกล่าว กระทั่งเมื่อวันที่ 5 มี.ค. เวลา 18.30 น. พบชายต้องสงสัย 2 ราย ทราบชื่อ นายยุธพร และนายภิญโญ ถือกระสอบสีขาวอยู่บริเวณหน้าบ้านลักษณะท่าทางมีพิรุธ และมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อว่าจะมียาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย จากนั้นเข้าแสดงตัวเป็นตำรวจ เมื่อทั้งสองเห็นตำรวจได้วิ่งหลบหนีไป จึงติดตามและสามารถควบคุมตัวไว้ได้
จากการสอบถาม นายยุธพร และ นายภิญโญ ยอมรับว่า ภายในบ้านพักมียาเสพติดซุกซ่อน โดยมี นายชัยยา ทำหน้าที่เฝ้ายาเสพติดอยู่ จากการตรวจค้นพบยาเสพติด บรรจุอยู่ในกระสอบสีขาว วางอยู่ที่พื้นบริเวณชั้น 1 ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย รับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างทำหน้าที่เฝ้าบ้านพักซึ่งใช้เก็บยาเสพติด และรอคำสั่งจากผู้สั่งการให้นำยาเสพติดออกไปส่งให้ลูกค้า โดยแบ่งบรรจุใส่กระสอบสีขาวแล้วนำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ให้กับลูกค้า ได้ค่าจ้างในการเฝ้าและขนลำเลียงยาเสพติด คนละ 70,000 บาทต่อครั้ง ทำมาแล้ว 2 ครั้ง เงินที่ได้มานำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า และไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน หรือยาเค) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน"
จากการตรวจสอบประวัติ นายยุธพร เคยถูกดำเนินคดี ข้อหา "ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ปี 2551 สภ.นครชัยศรี จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.ดำเนินคดีต่อไป.