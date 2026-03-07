หนี10 ปีไม่รอดคุก! บุกจับสเก๊าท์สาว ขนยาบ้ากว่า 3 หมื่นเม็ด

ตำรวจคอมมานโดตามรวบสเก๊าท์สาวร่วมขบวนการลักลอบขนยาบ้ากว่า 3 หมื่นเม็ด หลังหนีคดีนานกว่า 10 ปี สารภาพได้ค่าจ้าง 1 หมื่นบาท
วันนี้ ( 7 มี.ค. ) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.บก ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.นาถนฤมล อายุ 40 ปี ตามหมายจับ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 306-307/2559 ลงวันที่ 2 พ.ย. 59 ข้อหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอละใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง" ได้บริเวณริมถนน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้สกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 2 ราย และยึดของกลางยาบ้า จำนวน 31,872 เม็ด ต่อมาได้ขยายผลทราบว่าน.ส.นาถนฤมล ได้ร่วมขบวนการขนยาเสพติดครั้งนี้ด้วย โดยขับรถยนต์ทำหน้าที่ตรวจการ ก่อนทิ้งรถหลบหนีระหว่างตำรวจเข้าจับกุมไปได้ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าหนีมากบดานในพื้นที่จ.ปทุมธานี จึงนำกำลังตามจับกุมตัว หลังหลบหนีมานานกว่า 10 ปี
สอบผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ ให้ทำหน้าที่ขับรถนำขบวนรถขนยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 10,000 บาท จึงควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป