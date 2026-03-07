รวบชายแปลกหน้าเนียนร่วมวงเหล้า ก่อนลักกระบะสหายสุราหนี

ตำรวจทางหลวงรวบชายแปลกหน้า ทำเนียนร่วมวงดื่มสุรา ก่อนลักกระบะวีโก้เพื่อนร่วมวงสุราขับหนีกลับบ้าน
วันนี้ ( 7 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.นโรตม์ ยุวบูรณ์ ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ท.กมลภพ หาญเวช สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. ร.ต.ท.พานิช บุญอากาศ,ร.ต.ท.จิรวัฒน์ บวรจำรัสพัฒน์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จับกุม นายสุทิศ อายุ 38 ปี พร้อมของกลาง รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา หมายเลขทะเบียน บน 3363 นครพนม ได้บริเวณศาลาริมทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 3395 กิโลเมตรที่ 73-74 (หน้าโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์)ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เพ ว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้นั่งดื่มสุรากับชายแปลกหน้าไม่ทราบชื่อ จนมีอาการมึนเมา และได้ให้ชายดังกล่าวไปส่งที่ห้องพัก เมื่อผู้เสียหายตื่นมาไม่พบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีเทา ของตนเอง จึงเชื่อว่าชายคนดังกล่าว เป็นคนขโมยไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามรถจนทราบว่า คนร้ายได้ขับรถยนต์ จากพื้นที่ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่ จ.สระแก้ว จึงได้ออกตรวจสอบกระทั่งพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ คันดังกล่าว จอดอยู่บริเวณศาลาริมทาง ในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายสุทิศนอนอยู่ที่ ศาลาในสภาพมึนเมาแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ จึงเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปเที่ยวงานประจำปีที่ จ.ระยอง และได้ร่วมวงดื่มสุรากับผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายมึนเมา ตนจึงได้ไปส่งผู้เสียหายที่ห้องพัก ก่อนขับรถยนต์ของผู้เสียหายกลับบ้านที่ จ.สุรินทร์ หลังจาก 2-3วันจะนำรถยนต์กลับมาคืน แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน, ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เพ จ.ระยอง ดำเนินคดีต่อไป