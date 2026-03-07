ศาลอนุญาตฝากขัง"สรวีย์"กับพวก อุ้มฆ่าผู้จัดการบ.เครื่องมือแพทย์

ศาลอาญาอนุญาตฝากขัง"สรวีย์"กับพวก อุ้มฆ่าผู้จัดการบ.เครื่องมือแพทย์ หลังตำรวจค้านประกันเกรงไปข่มขู่พยาน-หลบหนี
ที่ศาลอาญา เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (7 มี.ค.)
พนักงานสอบสวนสน.สุทธิสาร ได้ควบคุมตัวและ นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา หรือตั้น อายุ 46 ปี และน.ส.เบญญาภา รัฐพิทักษ์ หรือเบญ อายุ 45 ปี ลูกพี่ลูกน้องกัน 2 ผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่าผู้จัดการบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และนำศพไปเผาอำพรางที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีมายื่นคำร้องฝากขังศาลครั้งแรก
คำร้องระบุพฤติการณว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 นายรัฐ มณีประเสริฐ เข้าแจ้งความว่าไม่สามารถติดต่อ นายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท็อป อายุ46 ปี น้องชาย ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งย่านสุทธิสารได้
ทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.20 มีคนร้าย 6 คนใช้รถยนต์และรถจักรยานต์ยน บังคับเอาตัวผู้เสียหาย ไปยังบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ก่อนร่วมกันบังคับหรือทำให้นายรุทธ์ อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ก่อนนำโทรศัพท์มือถือ2 เครื่องของผู้ตายไป โดยมีคนร้ายอีก 2 คนเป็นผู้รับงานสั่งการและประสานงาน ร่วมกันฆ่านายรุทธ์ ถึงแก่ความตาย และนำศพไปเผาที่ บ้านร้างแห่งหนึ่งในอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ก่อนพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา 8 คน ได้แก่ 1.นายจักรพันธ์ หรือเจ สมเสร็จ 2.นายพงศ์สิษฐ์ หรือเป้ มลิพันธุ์ 3 นายอภิสิทธิ์ หรือปอนด์ หนูงามเข็ม 4 นายสิทธิโชค หรือแบล็ค โชครัตนคีรี 5.นายเผ่าทอง หรืออั้ม ทองวิไล 6.นายบุญญพัฒน์ หรือสันติ ชุมนุม ฐานผู้ร่วมกระทำความผิด และ 7.นายวีรวิชญ์ หรือขวัญ พิทักษ์ทรัพยากร 8.นายภูเมธ หรือ อาร์ท เงินศรีชัย ผู้ต้องหฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
จากการสอบสวนขยายผลพบว่า นายสรวีย์ ได้กระทำผิดโดยเป็นผู้ว่าจ้างวานและใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด ส่วนน.ส.เบญญาภา ญาติ เป็นผู้ว่าจ้างหาข้อมูลและติดตามตัวผู้ถูกอุ้ม จนผู้ต้องหาคนอื่นสามารถอุ้มผู้ที่ถูกอุ้มได้จนกระทั่งเกิดเหตุเสียชีวิตและนำศพไปเผาทำลาย ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขอหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองของศาลอาญาที่1293,1294/2569ลงวันที่ 5 มีนาคม2569 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ เมื่อวันที 5 มีนาคม 2569 ส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร
แจ้งขัอหาดำเนินคดี
เหตุเกิดบริเวณบ่อตกกุ้งแห่งหนึ่ง ย่านซ.รัชดาภิเษก 18 กทม. อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และบ้านร้างแห่งหนึ่งใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2569
การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง สอง เป็นความผิดฐาน เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือยอมจำนนต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หน่วงเหนื่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ปลันทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป.หรือเพื่อให้ทันการรับกุม ไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย.เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย อั้งยี่ ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84,199,209,210,289,309,310,340 ตรี,366/3 โทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีก 7 ปาก รอผลการตรวจประวัติอาชญากร รอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีและอื่นๆ ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงขอฝากขังผู้ต้องหาไว้มีกำหนด 12 วันนับตั้งแต่วันที่ 7 -18 มีนาคม นี้
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดหลายท้องที่มีพยานที่ต้องรวบรวมหลักฐานอีกหลายรายการ ซึ่งมีพยานบุคคลวัตถุ,เอกสารเชิงพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคดีนี้มีอัตราโทษสูงและประชาชนให้ความสนใจ หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะไปข่มขู่พยานยุ่งเหยิงกับพยานที่เจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมเพื่อพิสูจน์ความผิด และหลบหนี
ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้.