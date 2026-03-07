"ดีเอสไอ" ฝากขังแอดมินเว็บพนันค้านประกันตัว - "ชนนพัฒฐ์" ยังไม่แจ้งเลื่อน เรียกสอบตามกำหนด

MGR Online - ร.ต.อ.เขมชาติ เผย "ชนนพัฒฐ์" ยังไม่ได้ขอแจ้งเลื่อน เรียกสอบปากคำตามกำหนดเดิม ส่วน "นารีรัตน์" ผู้ต้องหาเว็บพนันส่งฝากขัง ศาลไม่ให้ประกัน
วันนี้ (7 มี.ค.) จากกรณี คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษที่ 150/2568 ได้นำตัว น.ส.นารีรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1179/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ในความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน" ซึ่งเกี่ยวข้องกับ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว นักการเมืองคนดัง และเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “AK47MAX” พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ไปฝากขังต่อศาลอาญา เมื่อวานนี้ 6 มี.ค.69
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ของ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งขอออนุมัติศาลออกหมายจับ 25 ราย โดย น.ส.นารีรัตน์ เป็นหนึ่งในนั้น มีพฤติการณ์เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณในพื้นที่จอดรถให้เช่าเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา จากการปฏิบัติการ “Operation Gameflow” ในการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขยายผลเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมผู้ต้องหารายอื่นตามหมายจับมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี โดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 12 วัน และไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กล่าวว่า การออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่นักการเมืองชายที่ได้กำหนดนัดหมายเป็นวันที่ 12 มี.ค. เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าผู้ต้องหาได้มีการส่งเอกสารขอแจ้งเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงยังคงเป็นกำหนดการเดิม
"นอกจากนี้ สำหรับประเด็นการสอบปากคำก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เพราะคดีพิเศษนี้ พนักงานสอบสวน และ ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเว็บพนัน จึงต้องไล่ดูข้อมูลทางการแพ่งและตามด้วยทางอาญาตามลำดับ แต่ยืนยันว่า พนักงานสอบสวนจะเน้นสอบถามในทุกประเด็น ไม่โฟกัสเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะอยากให้การทำสำนวนมีความรอบคอบและรัดกุมครบถ้วน ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา จำนวน 24 รายที่เหลือ ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ต่างประเทศ"
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ก็อาจจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง เมื่อพนักงานสอบสวนได้มีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาไปยัง สส.ชนนพัฒฐ์ ให้เข้าพบวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งปัจจุบันยังไม่อยู่ในระหว่างการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงยังมีอำนาจในการดำเนินการ หาก สส.ชนนพัฒฐ์ ไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่ 1 โดยมีการแจ้งเลื่อนด้วยเหตุผลใดก็ตาม พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 แทน แต่หากผู้ต้องหายังคงไม่เดินทางเข้าพบและไม่ประสานแจ้งเหตุผลการไม่ปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน ทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการขอศาลออกหมายจับ ทั้งนี้ แต่หากช่วงนั้นตรงกับการเปิดสมัยประชุมสภาฯ สส.ชนนพัฒฐ์ ก็จะได้รับเอกสิทธิ์ที่ต้องห้ามในการที่จะจับกุมหรือควบคุมตัว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎร