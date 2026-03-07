ปคม.บุกรวบเจ้าของบาร์เมืองอุดรฯ นำ 6 เด็กสาวแฝงค้ากามฝรั่ง

ตำรวจ ปคม.บุกรวบเจ้าของบาร์เมืองอุดรธานี ลักลอบนำเด็กสาวมาค้าประเวณีให้นักเที่ยวต่างชาติ - ประสาน พม.ช่วยเหยื่อพ้นขุมนรกได้ 6 ราย
วันนี้ ( 7 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม, พ.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ ส่องศรี สว.กก.3 บก.ปคม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี และ สภ.เมืองอุดรธานี นำกำลังจับกุม นายสมพร อายุ 45 ปี และ นายสุพัฒนากรณ์ อายุ 58 ปีฐาน “ร่วมกันค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีแก่บุคคลอายุไม่ถึงสิบแปดปี, ร่วมกันสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารแก่บุคคลอายุไม่ถึงสิบแปดปีฯ , ร่วมกันรับผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่นฯ, ร่วมกันพรากผู้เยาว์เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารฯ, ร่วมกัน เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีฯ ,ร่วมกันชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ, ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานที่ที่มีอาหาร สุรา โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า” ได้ที่ร้านบาร์แห่งหนึ่ง ภายในซอยสัมพันธมิตร (ซอยฝรั่ง) ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. สืบทราบว่ามีบาร์แห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ลักลอบนำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยคิดค่าบริการครั้งละ 2,000 บาท และต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งให้กับทางบาร์ 500 บาท
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม.ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 15 ปี จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับร้านฯ จากนั้นได้เข้าตรวจสอบบาร์ดังกล่าวพบว่า มีเด็กสาวอายุระหว่าง 15-16 ปี อีก 4 คน คอยนั่งบริการ ปรนนิบัติ และร่วมนั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน
จากนั้นจึงได้ควบคุมตัว นายสมพรและนายสุพัฒนากรณ์ เจ้าของร้าน มาสอบสวน โดย นายสมพร ให้การรับสารภาพ ส่วน นายสุพัฒนากรณ์ ให้การภาคเสธเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดี และได้ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมคัดแยกและช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิและฟื้นฟูสภาพจิตใจ และได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง 6 ราย เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ต่อไป