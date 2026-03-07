คุมฝากขัง 2 ผู้บงการจ้างวานฆ่า ผจก.หนุ่ม เผาทิ้งบ้านร้าง ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.สุทธิสารคุมตัว 2 ผู้ต้องหา ผู้บงการจ้างวานฆ่า อุ้มหนุ่มผู้จัดการหนุ่มเผาทิ้งบ้านร้าง ส่งศาลฝากขังผัดแรก พร้อมคัดค้านประกันตัว
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่า นายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือ “ท็อป” อายุ 46 ปี ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ย่านสุทธิสาร ต่อมาวันที่ 3 มี.ค. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามไปพบศพนายรุทธ์ สภาพถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูก ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค.) ที่ สน.สุทธิสาร พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร สั่งการให้พนักงานสอบสวน และกำลังฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.สุทธิสาร คุมตัวนายสรวีย์ หรือซี รัฐพิทักษ์ถิรดา และ น.ส.เบญญาภา รัฐพิทักษ์ไปส่งศาลอาญารัชดาภิเษกฝากขังเป็นผลัดแรก ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวขึ้นรถ นักข่าวได้พยายามสอบถาม ในหลายประเด็นทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของเบญจภาและสรวีย์ รวมถึงมูลเหตุแรงจูงใจ ในการก่อเหตุ แต่ทั้งสองปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชนและพยายามที่จะใช้เสื้อปิดบัง คลุมใบหน้า ของตัวเอง จนกระทั่งขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา ก็ไม่ตอบคำถามใดใด
ขณะที่ พ.ต.อ.พรเทพ เปิดเผยว่า คดีนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวของทั้ง 2 ที่เป็นตัวการสำคัญ เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 จะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คนยังให้การเหมือนเดิม เหมือนเดิม ให้การภาคเสธว่า เป็นแค่ผู้สั่งการให้ไปติดตามตัว และ ยึดค้นข้อมูลในมือถือ แต่ไม่ได้สั่งการให้ไปลงมือฆ่านายรุทธ์ ส่วนการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา ทั้ง 2 คนเมื่อวานที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานให้ฝ่ายสืบสวนเร่งขยายผลเพิ่มเติม ส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งคน คือ นาย ภูเมธ เงินศรีชัย หรือ อาร์ต อยู่ระหว่างการเร่งติดตาม ตัวมาดำเนินคดี
สำหรับผู้ต้องหาที่มีส่วนร่วมในขบวนการอุ้มฆ่ารวม 7 คนที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งมี 2 คนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวออกมา คือ นายวีรวิช วีญ์ ขวัญ พิทักษ์ทรัพยากร หรือ และ นายเผ่าทอง ทองวิไลหรือ อั้ม วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ครบกำหนด 3 วันในการรายงานตัวต่อศาลอาญา
ส่วนอีก5รายที่อยู่ในเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพ พนักงานสอบสวนจะ เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม คือ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน