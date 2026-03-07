โจรพ่อแม่ลูกแสบ! หลอกสั่งอาหารทำบุญวันพระ ก่อนฉกเงินถังผ้าป่าหน้าร้านหนี

วันนี้ (6 มี.ค.69) เวลาประมาณ 17.30 น. ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นางสาวสาคร ธณาจันทร์ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านตำแซ่บเมืองทอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าตึก P3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังถูกมิจฉาชีพซึ่งมาในลักษณะพ่อแม่ลูก ก่อเหตุขโมยเงินจากถังผ้าป่าหน้าร้าน ก่อนขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นางสาวสาคร เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มี.ค.69 เวลาประมาณ 09.00 น. โดยมีชายหญิงพร้อมลูก เดินเข้ามาที่ร้านและสอบถามว่าร้านเปิดหรือยัง ก่อนบอกว่าจะสั่งอาหารไปทำบุญในวันพระใหญ่ ซึ่งตรงกับวันเกิดของลูก จึงสั่งกับข้าวจำนวน 3 อย่าง ได้แก่ ผัดกะเพรา 3 กล่อง ลาบหมู 3 กล่อง และต้มยำรวมมิตรทะเล 3 ถุง ตนเห็นว่าเป็นวันเกิดเด็กและตั้งใจจะนำไปทำบุญ จึงหวังดีทำอาหารให้ฟรีเพิ่มอีก 2 ชุด พร้อมทั้งรับออเดอร์และให้ลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังจากทำอาหารเสร็จและพยายามโทรศัพท์ติดต่อกลับไป กลับไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงเริ่มสงสัยว่าถูกหลอกแล้ว อาหารที่เตรียมไว้จึงนำไปแจกจ่ายให้คนอื่นแทน
ต่อมาในวันถัดมา หลังเกิดเหตุ ตนสังเกตเห็นว่าถังผ้าป่าที่ตั้งไว้หน้าร้านมีเงินหายไป โดยก่อนหน้านี้มีธนบัตรฉบับละ 100 บาทอยู่ประมาณ 3–4 ใบ ตอนแรกยังเข้าใจว่าอาจหล่นหรือกระเด็นหาย จึงสอบถามพนักงานในร้าน ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ จึงเปิดย้อนดูภาพจากกล้อง
จากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายคือกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาสั่งอาหารในวันดังกล่าว ซึ่งมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก โดยฝ่ายหญิงที่เป็นแม่เป็นคนลงมือดึงเงินจากถังผ้าป่าไป นอกจากนี้ยังเปิดขวดสไปร์ทภายในร้านดื่มอีกด้วย ระหว่างนั้นตนได้บอกให้วางเงินมัดจำค่าอาหารก่อน แต่ฝ่ายชายกลับพูดว่า “ไม่เชื่อใจผมเหรอ เดี๋ยวกลับมาเอา เพราะเป็นวันเกิดลูก” ก่อนจะอ้างว่าต้องรีบกลับไปเอาเงิน ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันพระฉันเพล
นางสาวสาคร กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เปิดร้านมานานกว่า 3 ปี ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน ถือเป็นครั้งแรกในชีวิต ส่วนความเสียหายแบ่งเป็นเงินในถังผ้าป่าประมาณ 200–300 บาท และค่าอาหารที่ทำไว้ประมาณ 700 บาท อย่างไรก็ตาม วันเกิดเหตุเป็นวันพระใหญ่ ตนจึงคิดว่าเป็นการทำบุญไปและไม่ได้ไปแจ้งความ เพียงอยากนำเรื่องนี้มาเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าให้ระมัดระวัง หากมีการสั่งอาหารจำนวนมากควรให้วางเงินมัดจำก่อน เพื่อป้องกันการถูกหลอกในลักษณะดังกล่าว