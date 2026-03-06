ตำรวจน้ำช่วยนักตกปลาเจ็ทสกีล่มกลางทะเลฝั่งหาดนราทัศน์ ลอยคอกว่า 20 ชม.

ตำรวจน้ำระดมกำลังค้นหานักตกปลาเจ็ทสกีล่มกลางทะเลฝั่งหาดนราทัศน์ ลอยคอขอความช่วยเหลือกว่า 20 ชั่วโมง
วันนี้( 6 มี.ค. ) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ต.บุรฉัตร เลี่ยมชาติ สว.ส.รน.3กก.7 บก.รน.นำเรือ รน.49 ออกทะเลฝั่งหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส ติดตามหาตัว นายนวพล ธาระมรรค อายุ 40 ปี หลังมีภรรยา นายนวพล มาแจ้งขอความช่วยเหลือให้ออกตามหาในทะเล เนื่องจากสามีขี่เจ็ทสกี ออกไปตกปลาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 5 มี.ค.จนถึงช่วงค่ำยังไม่กลับเข้าฝั่ง เกรงว่าจะเกิดอันตราย
หลังรับแจ้ง พ.ต.ต.บุรฉัตร พร้อมกำลังตำรวจน้ำนำเรือ ออกค้นหาในทะเลบริเวณหาดนราทัศน์ ทันที ค้นหาทั้งคืนยังไม่พบตัวผู้สูญหาย จนถึงช่วงสายของวันที่ 6 มี.ค. พ.ต.ต.บุรฉัตร จึงสั่งให้ ร.ต.ท.ธนพล จิรักษา รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.3 กก.7 บก.รน. นำกำลังพร้อม เรือตรวจการณ์ 531 ออกค้นหาด้วย กระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น. ถึงพบตัวนายนวพล ลอยอยู่ในทะเลห่างประมาณ 1.5 ไมล์ทะเลจากหาดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส สภาพอ่อนแรง มีอาการขาดน้ำ หลังต้องลอยคออยู่กลางทะเลนานเกือบ 20 ชั่วโมง
หลังช่วยนำตัวขึ้นเรือ ได้ประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน มารับตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อให้แพทย์รักษาและดูแลอาการต่อไป