ปทส.ยึดซากตุ๊กแก 1.2 แสนตัว ซุกโกดังลำลูกกาเตรียมส่งประเทศจีน

ตำรวจ ปทส.บุกยึดซากตุ๊กแก 1.2 แสนตัว ซุกโกดังลำลูกกา สารภาพนำมาจากจ.สตูล เพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีน
วันนี้ (6 มี.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ทองจำรูญ รอง ผกก.5 บก.ปทส. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบเป็นแหล่งซุกซ่อนซากสัตว์ป่าและไม้หวงห้ามจำนวนมาก
ทั้งนี้เมื่อเดือน ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับตำรวจทางหลวงชุมพร สกัดจับรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัย พบภายในบรรทุกซากตุ๊กแกแห้งจำนวน 70 กล่อง น้ำหนักรวมกว่า 700 กิโลกรัม ตรวจสอบพบซากตุ๊กแกประมาณ 21,000 ตัว ก่อนขยายผลสืบสวนอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทราบว่ายังมีซากตุ๊กแกจำนวนมากถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในโกดังพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายค้น
จากการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมหาศาล ประกอบด้วยซากตุ๊กแกแห้ง บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละประมาณ 300 ตัว น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม รวม 414 กล่อง น้ำหนักประมาณ 4,140 กิโลกรัม คิดเป็นซากตุ๊กแกประมาณ 124,200 ตัว,เศษไม้จันทร์หอมและไม้พยุง บรรจุในกระสอบ จำนวน 498 กระสอบ กระสอบละประมาณ 40 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 19,920 กิโลกรัม (เกือบ 20 ตัน) ,ไม้จันทร์หอมและไม้พยุงบดละเอียด บรรจุในกระสอบ จำนวน 210 กระสอบ กระสอบละประมาณ 40 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 8,400 กิโลกรัม (ประมาณ 8 ตัน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่า ไม้จันทร์หอมและไม้พยุงถือเป็นไม้หวงห้าม หากไม่สามารถแสดงที่มาที่ถูกต้องได้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
จากการตรวจสอบยังพบว่าโกดังดังกล่าวมี น.ส.รุ่ง และ นายเกม ซึ่งเป็นพี่น้องกัน เป็นผู้เช่าใช้สถานที่ โดยให้การว่าเช่าโกดังแห่งนี้มาประมาณ 4 ปี เพื่อใช้เก็บสินค้ารอส่งออกต่างประเทศ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2568 มีลูกค้าแจ้งว่าจะนำซากตุ๊กแกจากจังหวัดสตูลมาส่งไว้ที่โกดัง เพื่อให้ น.ส.รุ่ง ส่งต่อไปยังประเทศจีน แต่ยังไม่ได้มีการส่งออก ขณะที่เศษไม้จันทร์หอมและไม้พยุงก็ถูกเก็บไว้เพื่อรอส่งออกเช่นกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันนำเข้าและครอบครองสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ส่วนกรณีเศษไม้จันทร์หอมและไม้พยุง อยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาและเอกสารประกอบเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัว น.ส.รุ่ง และ นายเกม พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปทส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป