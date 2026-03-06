"อธิบดีดีเอสไอ" แจงไม่ทราบเรื่องเปลี่ยนตัว "อธิบดี" ยันทำงานตามปกติ

MGR Online - สยบลือ! "อธิบดีดีเอสไอ" เผยเพิ่งทราบข่าวเปลี่ยน "อธิบดีคนใหม่" ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ส่วนคดี "ฮั้ว สว.-เขากระโดง" อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันนี้ (6 มี.ค.) ณ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณีกระแสข่าว นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ให้ข้อมูลว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ว่า ตนเพิ่งทราบเรื่องจากข่าวเหมือนกัน ส่วนทนายนำข้อมูลมาจากไหนนั้น ตนไม่ทราบเลยและยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ รวมทั้ง คดีสำคัญๆ เช่น ฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" หรือ คดีเขากระโดง ก็ต้องดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม กรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ตรวจสอบสำนวนแล้วตีกลับมา พร้อมสั่งให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมกับคน 7 กลุ่มนั้น อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและได้ทำหนังสือไปยัง กกต. อยู่
เมื่อถามว่า ในช่วงที่ผ่านมา หลายหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า เรื่องนี้ดีเอสไอต้องประชุมร่วมกับพนักงานอัยการ เพราะคดีนี้เราไม่ได้ตัดสินเอง เพราะร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงต้องหารือกันก่อน ส่วนคดีเขากระโดง ยังคงเป็นเรื่องการสืบสวน และอยู่ระหว่างดำเนินการ