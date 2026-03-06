“วีระ สมความคิด” ยื่นจเรตำรวจฯ สอบขบวนการส่วยชายแดนสระแก้ว แฉเครือข่ายลอบขนของเถื่อน–แรงงาน–ยาเสพติด

"วีระ สมความคิด" พร้อมเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ยื่นหนังสือ รอง จตช. ขอให้ตรวจสอบขบวนการเรียกรับส่วยและทุจริตบริเวณชายแดนสระแก้ว พร้อมเปิดข้อมูลเครือข่ายลักลอบขนสินค้าหนีภาษี รถเถื่อน ยาเสพติด และขบวนการนำแรงงานผิดกฎหมายข้ามแดน อ้างมีจนท.รัฐหลายหน่วยเกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
วันนี้ (6 มี.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน (คปต.) พร้อมด้วย นายอาจหาญ คุณสุนทรกิจ เลขาธิการ คปต. เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(รองจตช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบขบวนการเรียกรับส่วยและการทุจริต บริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว พร้อมนำหลักฐานเป็นแผนผังเครือข่ายและเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียกรับส่วยชายแดน ซึ่งระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงพลเรือนบางส่วน
นายวีระ เปิดเผยว่า เครือข่าย คปต. ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมีการนำสินค้าหลายประเภทเข้า–ออกโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร เช่น สุรา เบียร์ และบุหรี่หนีภาษี
น้ำมัน สัตว์เลี้ยง วัว ควาย ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังพบขบวนการโจรกรรมและลักลอบนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร และเครื่องมือทางการเกษตร ส่งข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา รวมถึงการลักลอบนำเข้าและส่งออกสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ยาแก้ไอที่ใช้ผสมปรุงน้ำกระท่อม ใบกระท่อม ใบกัญชา รวมถึงยาบ้า ยาไอซ์ และยาเสพติดประเภทอื่น
นายวีระ ระบุอีกว่า ยังพบขบวนการลักลอบนำแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงเครือข่ายนำพาคนไทย ชาวจีน เมียนมา ลาว และชาวต่างชาติ เดินทางข้ามไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาโดยผู้กระทำผิดบางส่วนเมื่อถูกจับกุมโดยทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หากเป็นชาวต่างชาติจะต้องถูกส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามขั้นตอน แต่กลับพบว่าตำรวจบางนายพาตัวไปส่งให้กลุ่ม “จีนเทา” แทน ไม่ได้ส่งเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย พร้อมระบุ แม้จะมีเหตุปะทะบริเวณชายแดนหลายครั้ง และมีการปิดด่าน แต่การลักลอบข้ามแดนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง และมีการจับกุมได้เกือบทุกวัน ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ถูกจับได้เป็นเพียงส่วนน้อย ขณะที่ผู้ที่หลุดรอดไปมีจำนวนมาก เนื่องจากมีเครือข่ายคอยอำนวยความสะดวกให้ข้ามแดน
นายวีระ ระบุว่า ขบวนการส่วยชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีมานานตั้งแต่ปี 2530 และเชื่อว่าปัญหานี้มีส่วนทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่บ้านหนองจานในอดีต เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่อาจนำไปพัฒนาเป็นแหล่งธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น บ่อนคาสิโน การพนันออนไลน์ และเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งมีมูลค่าผลประโยชน์จากการเรียกรับส่วยจำนวนมหาศาล
นายวีระ ระบุว่า ปัญหานี้จะไม่หมดไป หากขบวนการเหล่านี้ยังไม่ถูกจัดการอย่างจริงจัง เพราะผู้เกี่ยวข้องไม่ได้เกรงกลัวกฎหมาย แม้จะมีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดน แต่ขบวนการส่วยยังคงดำเนินต่อไป และมีนักการเมืองท้องถิ่นบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะกล้าดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
“ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจสระแก้วเลวทุกคน เป็นเพียงบางคน แต่เมื่อผมนำข้อมูลมายื่นแล้ว ตำรวจก็ต้องตรวจสอบ หากไม่ดำเนินการ ผมก็จะไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป” นายวีระ กล่าว
ด้าน นายอาจหาญ คุณสุนทรกิจ เลขาธิการ คปต. กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับส่วยชายแดนมีมานาน ทั้งการลักลอบนำรถเถื่อน แรงงานเถื่อน และสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดข้ามประเทศการยื่นเรื่องครั้งนี้จึงต้องการให้จเรตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างจริงจัง