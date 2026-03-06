ผบ.ตร.บรรยายพิเศษคณะ บ.ย.ส.รุ่น 30 ชูบทบาทตำรวจไทยรับมืออาชญากรรมดิจิทัล

ผบ.ตร.บรรยายพิเศษ "โครงสร้างและอำนาจตำรวจไทยกับภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในยุคดิจิทัล" แก่คณะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 30 ในโอกาสศึกษาดูงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ (6 มี.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.15 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย นายอิสรา วรรณสวาท เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ ศึกษาดูงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การตรวจสอบประวัติอาชญากรเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐานในคดี ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โอกาสนี้ ผบ.ตร.ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "โครงสร้างและอำนาจตำรวจไทยกับภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในยุคดิจิทัล" ในประเด็นแนวทางการดำเนินการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คือ 1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า, โครงสร้างและหน้าที่, สถานการณ์อาชญากรรมและคดีที่น่าสนใจ, การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมเทคโนโลยี, การบริหารจัดการเหตุการณ์สำคัญ, การพัฒนาให้บริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน One Police และPolice Care รวมทั้งการพัฒนางานสอบสวน
ผบ.ตร. กล่าวว่า การทำงานของตำรวจมีทั้งในส่วนการบริการและบังคับใช้กฎหมาย จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ สงบสุขและปลอดภัย ทำงานโดยยึดหลักกฎหมายและความยุติธรรมอย่างถูกต้องและไม่ล่าช้า
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดประสบการณ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการศึกษาและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับประโยชน์สูงสุด