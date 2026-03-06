CIB รวบ 3 หนุ่มสวีเดน ใช้ไทยเป็นฐานค้ายาข้ามชาติออนไลน์ ยึดทรัพย์กว่า 100 ล้านบาท

ตำรวจ CIB สนธิกำลังร่วมกับตำรวจสวีเดน - ออสเตรเลีย เปิดปฏิบัติการ “PANDORA” ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวบ 3 หนุ่มสวีเดน เปิดพูลวิลล่าหรูตั้งฐานบัญชาการค้ายานรกออนไลน์ เผยจับที่ไทย-ยุโรปได้ 13 ราย ยึดทรัพย์กว่าร้อยล้านบาท
วันนี้ (6 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “PANDORA” ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ หลังนำกำลังเข้าตรวจค้น 9 จุดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถจับกุม นายโรเบิร์ต อายุ 47 ปี , นายแดเนียล อายุ 39 ปี และ นายจอห์น อายุ 33 ปี ทั้งหมดสัญชาติสวีเดนพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์มือถือ,บัตรเครดิต,เอกสารต่าง ๆ รวม 119 รายการ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้รับการประสานจากทางการประเทศสวีเดน และ ออสเตรเลีย ให้ช่วยติดตามจับกุมชาวสวีเดนทั้ง 3 รายนี้ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยควบคุมแพลตฟอร์มค้ายาเสพติดออนไลน์บนเว็บมืด (Darknet) ชื่อ Archetyp และเว็บไซต์ Mupparna ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในทวีปยุโรปกว่าร้อยละ 80
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยก่อนหน้านี้ตำรวจในยุโรปสามารถยึดยาเสพติดของกลางจากเครือข่ายนี้ได้แล้วกว่า 1,000 กิโลกรัม ก่อนจะสืบสวนขยายผลจนพบว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับชาวสวีเดนทั้ง 3 รายนี้ ที่ปัจจุบันได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ตามพูลวิลล่าหรูในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพมหานคร รวมถึงยังใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการคอยสั่งการระยะไกล
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ภายหลังสืบทราบสถานที่กบดานแน่ชัดเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 9 จุด จนนำมาสู่การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา และ ผู้ต้องสงสัย รวมทั้ง 3 รายได้ดังกล่าว รวมถึงในช่วงเวลาเดียวกัน ตำรวจสวีเดน ตำรวจออสเตรเลีย และ ประเทศภาคีเครือข่ายหลายประเทศในยุโรป ยังได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาขบวนการยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน รวมผลการจับกุมผู้ต้องหาขบวนการนี้ทั้งที่อยู่ไทยและยุโรปจำนวน 13 ราย ยึดทรัพย์ได้รวมกว่าร้อยล้านบาท
ทั้งนี้จากการสอบปากคำนายโรเบิร์ต ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ขณะที่ในส่วนของ นายแดเนียล และ นายจอห์น เบื้องต้นนำตัวส่งไปควบคุมตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป