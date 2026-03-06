ตร.ยันมีหลักฐานมัด “สรวีร์” เป็นคนบงการจ้างวานฆ่า ผจก.เผาทิ้งบ้านร้าง

ผบช.น.เผยมีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันผู้ต้องหาทั้งหมดมีส่วนร่วมอุ้มฆ่า ผจก.เผาทิ้งบ้านร้าง มี “สรวีร์” เป็นคนบงการจ้างวาน
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่านายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท๊อป ผู้จัดการขายบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบ่อตกกุ้ง ย่านสุทธิสาร ก่อนพบเป็นศพถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กระทั่งวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวน การสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานประกอบ ผล ตรวจเปรียบเทียบ DNA ศพดังกล่าว ไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิจารณา ออกหมายจับผู้ต้องหา จ้างวานฆ่าเพิ่มอีกอีก 2 ราย คือ นายสรวีย์ และน.ส.เบญญาภา ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน ของผู้ถูกข่มขืนใจ หรือ โดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจ ต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ปล้นทรัพย์ และลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย รื้อทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย ซึ่งถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สน.สุทธิสาร
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (6 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สน.สุทธิสาร ว่า ทั้ง 2 รายยังให้การปฏิเสธ โดย น.ส.เบญญาภา ผู้ต้องหา อ้างความสัมพันธ์กับนายสรวีร์ว่า เป็นพี่น้องกัน มีหน้าที่รับ-ส่งลูกสาวของนายสรวีร์ ส่วนประเด็นที่ว่าเป็นนกต่อด้วยไหม เรียกว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำ ในส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม
เนื่องจากคดีนี้มีการเตรียมการมาแล้ว โดยติดตามเป้าหมายมาตั้งแต่แรก มีการเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา และเฝ้าติดตามหลายวัน กระทั่งสบโอกาสลงมือในวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจย้ำว่า มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดมีส่วนร่วมกระทำผิด และผู้บงการจ้างวานฆ่าคือ นายสรวีร์ ซึ่งปัจจุบัน เปิดบริษัทรับเป็น ผู้ไกล่เกลี่ยคดีในชั้นศาล โรงพักต่างๆ ไม่ใช่ทนายความ เป็นการเข้าอบรมต่างๆ เท่านั้น ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมถึงมีเสื้อทหารในรถ คาดว่าน่าจะมีไว้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ส่วนประเด็นที่ว่า มีการจ้างนักสืบและตำรวจไซเบอร์ช่วยสืบหาทะเบียนรถผู้ตายนั้น ผบช.น. เผยว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้บัญชาการรับทราบหมดแล้ว ยืนยันว่า ถ้าพยานหลักฐานไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมด
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยอีกว่า นายสรวีร์ มีอาการเครียด และยืนยันว่าไม่เคยเจอกับผู้ตายมาก่อน ไม่เคยทวงโทรศัพท์มือถือมาก่อน แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ จะเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไป