ตร.เชื่อคดีอุ้มฆ่า ผจก.เผาหมกบ้านร้าง มูลเหตุจูงใจไม่ได้มีแค่เรื่องชู้สาว-ปัญหาครอบครัว

ผบช.เผยความคืบหน้าคดีจ้างวานแก๊งอุ้มฆ่า ผจก.บริษัทเครื่องมือแพทย์เผาหมกบ้านร้าง ยอมรับว่า ยังมีมูลเหตุอื่นที่ยังสงสัย ไม่ได้จบแค่เรื่องชู้สาว และปัญหาภาครอบครัว
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่านายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท๊อป ผู้จัดการขายบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบ่อตกกุ้ง ย่านสุทธิสาร ก่อนพบเป็นศพถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กระทั่งวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวน การสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานประกอบ ผล ตรวจเปรียบเทียบ DNA ศพดังกล่าว ไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิจารณา ออกหมายจับผู้ต้องหา จ้างวานฆ่าเพิ่มอีกอีก 2 ราย คือ นายสรวีย์ และน.ส.เบญญาภา ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน ของผู้ถูกข่มขืนใจ หรือ โดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจ ต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ปล้นทรัพย์ และลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย รื้อทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย ซึ่งถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สน.สุทธิสาร
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (6 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยความคืบหน้าคดี ว่า ขณะจับกุมพบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนได้มีการไปปรึกษาทนายความ เพื่อเตรียมการซักซ้อมต่อสู้คดีหลังจากนี้ ตนจะเข้าไปดูสำนวนคดีเพื่อให้มีความละเอียดและรัดกุม
อย่างไรก็ตาม การที่ศาลอนุมัติออกหมายจับให้ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพยานหลักฐานที่เพียงพอ และเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดจริง เนื่องจากผลตรวจดีเอ็นเอจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ยืนยันแน่ชัดว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนายรุทธ์ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการชันสูตรพลิกศพ
สำหรับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เพียงพอที่จะดำเนินคดีผู้ต้องหาในเบื้องต้น 10 คนได้ ถึงแม้ว่า ว่าที่ร.ต.ภูเมธ หรือ นายอาร์ต ผู้ต้องหาอีก 1 คนยังหลบหนีอยู่ เพราะตัวการหลักในคดีนี้คือ นายสรวีย์ และ น.ส.เบญญาภา ส่วนจะมีผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการขยายผล
ทั้งนี้ ยอมรับว่า ยังมีมูลเหตุอื่นๆ ที่ยังสงสัยอยู่ ไม่ได้จบแค่ประเด็นของความขัดแย้งเรื่องชู้สาวและปัญหาภายในครอบครัว เนื่องจากพฤติการณ์ของนายสรวีย์ได้มีการจ้างคนกว่า 10 คน ให้มาร่วมกระทำผิด พฤติการณ์ก็ค่อนข้างน่าเชื่อได้ว่าจะมีมูลเหตุมากกว่าเรื่องชู้สาว แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผล ซึ่งผู้ต้องหายังคงไม่ให้การในเรื่องของมูลเหตุที่แท้จริง
ด้าน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 กล่าวว่า นายสรวีย์ และ น.ส.เบญญาภา ยังคงให้การภาคเสธ ยอมรับเพียงแค่ว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำขยายผลเพื่อให้ทราบพฤติการณ์ที่แน่ชัดของแต่ละบุคคลว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
ส่วนรายงานการสืบสวนที่ออกมาระบุว่า การจ้างวานอุ้มฆ่าครั้งนี้สูงถึง 2,800,000 บาทนั้น ยอมรับว่า พนักงานสอบสวนมีหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินจริง แต่รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวน ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงได้
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวได้ข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับจำนวนเหตุในครั้งนี้ ลูกสาวของหญิงคนหนึ่งที่นายรุทธ์ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว นำเรื่องดังกล่าวไปบอกแม่บ้าน แล้วแม่บ้านนำไปบอกต่อให้กับนายสรวีย์รับรู้ ทำให้นายสรวีย์รู้สึกโกรธ จึงวางแผนโดยที่มีน.ส.เบญญาภา ช่วยสืบหาว่า ผู้ชายคนดังกล่าวเป็นใคร