รวบแล้วคนบงการจ้างวานแก๊งอุ้มฆ่า ผจก.บริษัทเครื่องมือแพทย์เผาหมกบ้านร้าง

ตำรวจจับกุม 2 ผู้ต้องหารายสำคัญคดีจ้างวานแก๊งอุ้มผู้จัดการบริษัทเครื่องมือแพทย์ ฆ่าเผาทิ้งในบ้านร้าง จ.ลพบุรี คุมตัวสอบสวนที่ สน.สุทธิสาร
จากกรณีที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานศาลอาญาอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย คือ นายสรวีย์ และ น.ส.เบญญาภา ผู้ต้องหารายสำคัญ ในคดีจ้างแก๊งอุ้มฆ่า นายรุทธ์ หรือ ท็อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการขายบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ย่านสุทธิสาร ที่พบว่า เสียชีวิตถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (6 มี.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร นำกำลังฝ่ายสืบสวนเข้าจับกุมนายสรวีย์ และน.ส.เบญญาภา ก่อนนำตัวมายัง สน.สุทธิสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เปิดเผยว่า ตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา 2 คนได้ ขณะกำลังเดินทางออกจากที่พัก เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 23:00 น. จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตามหมายจับ และเมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาชาย พบว่าได้ทำการจองตั๋วเครื่องบิน เดินทางออกนอกประเทศผ่านระบบออนไลน์ แต่เมื่อไร่เรียงเวลาแล้ว คาดว่าผู้ต้องหาเปลี่ยนใจ เนื่องจากต้องการต่อสู้คดี โดยมีทนายความเดินทางมาด้วย
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับในข้อเท็จจริงบางส่วน ซึ่งรายละเอียดในการสอบปากคำยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่พบความเชื่อมโยงถึงมูลเหตุ บางส่วนเชื่อว่าเป็นปัญหาภายครอบครัว
นอกจากตัวผู้ต้องหาแล้ว กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เข้าตรวจสอบรถส่วนบุคคลของผู้ต้องหาเอาไว้จำนวน 2 คัน ที่ชุดจับกุมอายัดเอาไว้เป็นรถเก๋ง 1 คันและรถกระบะ 1 คัน หลังพบว่า ภายในรถเก๋งมีชุดเครื่องแบบทหาร และชุดสูท ถูกแขวนอยู่ภายในรถ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเครื่องแบบข้าราชการทหาร บัตรวิทยาลัยทนายความ ซองใส่บัตรข้าราชการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบสำนวนคดี
จากแนวทางสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาชายเชื่อว่าเป็น ผู้บงการ หรือบอสใหญ่ อยู่เบื้องหลังการว่าจ้างทีมอุ้มก่อเหตุ ที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด 8 คน ส่วน หญิงสาวคนสนิท ถูกระบุว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาชาย และต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อเหตุ
สำหรับกลุ่มผู้ต้องหาในทีมอุ้มฆ่า ก่อนหน้านี้ตำรวจได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้รวม 8 คน ในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจและกักขังหน่วงเหนี่ยว โดยสามารถจับกุมได้แล้ว 7 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็น ทีมปฏิบัติการอุ้มตัวผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ หรืออาร์ท เงินศรีชัย อายุ 48 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างทีมอุ้ม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี โดยมีข้อมูลว่า อาจหลบหนีข้ามชายแดนไปประเทศลาวแล้ว