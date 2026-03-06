xs
xsm
sm
md
lg

บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญ วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดพิธี เททองหล่อ “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 14.16 น.

การจัดสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้าง “องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่” ถวายเป็น สังฆบูชา สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปในอนาคต พร้อมทั้งสร้างเป็นพุทธานุสติให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะระลึกถึงพระธรรมคำสอน

โครงการดังกล่าวตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้เป็น ศูนย์รวมศรัทธาและกำลังใจของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

แม้ผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ก็สามารถเดินทางมากราบสักการะ อธิษฐานจิต เพื่อเสริมกำลังใจ เพิ่มพลังศรัทธา และยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม

นอกจากนี้ ทางวัดยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล เพื่อเป็น เครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิต ให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี รักษาศีล และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น การกตัญญูต่อบิดามารดา ไม่ล่วงละเมิดครอบครัวผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

การจัดสร้าง องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวัดไผ่เหลือง ในการสืบสานพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ ทางวัดได้จัดสร้าง พระของขวัญที่ระลึก “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมทำบุญ โดยจัดสร้างจำนวนจำกัด ได้แก่
•พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา หลังปั๊มรูปสิงห์
•พระสมเด็จหลังเรียบปั๊มรูปสิงห์
•พระสมเด็จหลังรูปเหมือนสมเด็จโต
•พระสมเด็จเนื้อแตกลายงาหลังรูปเหมือนสมเด็จโต
•ลูกอมผงพุทธคุณ

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็น สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้คนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ได้ที่
วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: สร้างสมเด็จโตฯองค์ใหญ่ วัดไผ่เหลือง
เลขที่บัญชี: 665-6-38260-6

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ทางวัด

บุญใหญ่ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับของที่ระลึกอันทรงคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปตราบนานเท่านาน


















บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย
บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย
บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย
บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย
บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย
+5