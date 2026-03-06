บุญใหญ่กลางบางใหญ่! วัดไผ่เหลือง ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเททองหล่อ “สมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก 27 มิ.ย. สร้างพุทธานุสติยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งใหม่ของชาวไทย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญ วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดพิธี เททองหล่อ “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 14.16 น.
การจัดสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้าง “องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่” ถวายเป็น สังฆบูชา สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปในอนาคต พร้อมทั้งสร้างเป็นพุทธานุสติให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะระลึกถึงพระธรรมคำสอน
โครงการดังกล่าวตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้เป็น ศูนย์รวมศรัทธาและกำลังใจของพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ก็สามารถเดินทางมากราบสักการะ อธิษฐานจิต เพื่อเสริมกำลังใจ เพิ่มพลังศรัทธา และยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม
นอกจากนี้ ทางวัดยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล เพื่อเป็น เครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิต ให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี รักษาศีล และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น การกตัญญูต่อบิดามารดา ไม่ล่วงละเมิดครอบครัวผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
การจัดสร้าง องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวัดไผ่เหลือง ในการสืบสานพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
ทั้งนี้ ทางวัดได้จัดสร้าง พระของขวัญที่ระลึก “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมทำบุญ โดยจัดสร้างจำนวนจำกัด ได้แก่
•พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา หลังปั๊มรูปสิงห์
•พระสมเด็จหลังเรียบปั๊มรูปสิงห์
•พระสมเด็จหลังรูปเหมือนสมเด็จโต
•พระสมเด็จเนื้อแตกลายงาหลังรูปเหมือนสมเด็จโต
•ลูกอมผงพุทธคุณ
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็น สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้คนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ได้ที่
วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: สร้างสมเด็จโตฯองค์ใหญ่ วัดไผ่เหลือง
เลขที่บัญชี: 665-6-38260-6
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ทางวัด
บุญใหญ่ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับของที่ระลึกอันทรงคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปตราบนานเท่านาน