กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “INTHANON HARMONY“ ร้อยรวมศรัทธา เหนือฟ้าอินทนนท์

ที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.ผป มอบหมายให้ พล.อ.อ.บุญเลิศ อันดารา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรม “INTHANON HARMONY ร้อยรวมศรัทธา เหนือฟ้าอินทนนท์” เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรวบรวมพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วภาคเหนือ
โดยกิจกรรมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการ จัดสร้างพระสถูปเจดีย์องค์ที่ 3 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์จำนวนกว่า 100 รูป (ประกอบด้วยคณะสงฆ์ 16 รูป เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า และคณะสงฆ์จากทั่วพื้นที่ภาคเหนือ) เดินทางมาร่วมประกอบพิธี โดยเป็นการรวมใจกันครั้งสำคัญของพี่น้องประชาชนจาก 4 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ (จอมทอง, แม่แจ่ม, แม่วาง และดอยหล่อ) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจาก 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่พร้อมใจกันร่วมเดินทางมาร่วมสร้างมหากุศลในครั้งนี้
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม “กาดมั่ว” (ตลาดชุมชน) ณ บริเวณพระมหาธาตุฯ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและการร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดทั้งงาน
กิจกรรม INTHANON HARMONY ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการร่วมใจเพื่อการก่อสร้างปูชนียสถานสำคัญ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีระหว่างกองทัพอากาศ ส่วนราชการ และประชาชน ในการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมบนจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย