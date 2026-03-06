ซ่อมรถไม่ดูเวลาเจอสายตรวจผ่านมารวบตัวได้ตามหมายจับฉ้อโกงฯ ออนไลน์กลางดึก

หนุ่มโคราชดวงซวยกำลังช่วยเพื่อนซ่อมรถ ดึกๆ ดื่นๆ เจอสายตรวจโรงพักเพชรเกษม ตรวจผ่านมาแสดงท่าทางมีพิรุธ สุดท้ายถูกจับฐานร่วมกันฉ้อโกงฯ ออนไลน์ โดยศาลเพิ่งอนุมัติออกหมายล่าตัวได้เพียง 1 สัปดาห์
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 6 มี.ค. พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมด้วย พ.ต.ท.กมเลศ พูลสุขโข รอง ผกก.ป.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธีระเดช เพชรศิริ สวป.สน.เพชรเกษม ได้ร่วมกันจับกุม นายอธิวัฒน์ สุขเสียงศรี อายุ 39 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ผู้ต้องหาตามหมายศาลอาญาตลิ่งชันที่ 151/2569 ลงวันที่ 27 ก.พ.69 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด โดยจับกุมตัวได้ภายในซอยศรีกมล ถนนเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม ได้ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตรับผิดชอบ พบ นายอธิวัฒน์ กำลังนั่งซ่อมรถยนต์อยู่ที่บริเวณดังกล่าวในลักษณะต้องสงสัยยามค่ำคืน โดยเจ้าตัวอ้างว่ากำลังซ่อมรถยนต์ของเพื่อน เนื่องจากรถเสียกะทันหันไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้และเพื่อนต้องรีบใช้ จึงได้ทำการตรวจสอบ บุคคลตามหมายจับผ่านระบบ CRIME ONLINE ปรากฏพบเป็นบุคคลตามหมายศาลอาญาตลิ่งชันที่ 151/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์เพิ่งจะรวบรวมพยานหลักฐาน ไปขออำนาจศาลดำเนินการออกหมายจับได้เพียง 1 สัปดาห์ เบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับกุมตัวในคดีเดียวกันนี้มาก่อนจึงได้ แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ และควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.