สีกาเอาคืน ควงสามีแจ้งความเพจ-คนโพสต์คลิป หลังถูกโยงสัมพันธ์เจ้าอาวาส

จากกรณีข่าวฉาวในวงการพุทธศาสนา เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า พระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กับสีกาถึง 6 คน ทั้งในวัดและนอกวัด จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ก่อนที่เจ้าอาวาสรูปดังกล่าวจะตัดสินใจลาสิกขาออกจากสมณเพศไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้ (5 มี.ค. 69) น.ส.ฟ้า อายุ 34 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสีกาที่มีข่าวพัวพันกับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังย่านบางกรวย ได้เดินทางมาพร้อมสามี นายเอ (นามสมมุติ) และลูกอีก 2 คน คือ ลูกชายวัย 17 ปี และลูกสาววัย 11 ปี เข้าปรึกษาและขอความช่วยเหลือจาก ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” เพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูกสังคมและสื่อโซเชียลกล่าวหาจนได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างหนัก
ด้าน น.ส.ฟ้า เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาร้องเรียนกับดร.แก้วเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือ หลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนักจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยระบุว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากสื่อโซเชียลและเพจเฟซบุ๊กหลายเพจ ที่กล่าวหาว่าตนเป็นสีกามีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาส ทั้งที่ความจริงตนไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาสตามที่เป็นข่าว ส่วนกรณีเรื่องการรับเงินจากเจ้าอาวาสไปศัลยกรรมหน้าอกนั้น ตนเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตามที่ถูกกล่าวหา
น.ส.ฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันตนประกอบอาชีพขายต้นไม้ ทั้งขายออนไลน์และมีหน้าร้าน แต่หลังเกิดเรื่องก็ไม่กล้าไปขายของ ต้องหยุดกิจการมานานกว่า 1 เดือน รายได้หายไป เนื่องจากมีเพจต่าง ๆ นำรูปส่วนตัวของตนไปโพสต์ในลักษณะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จนต้องปิดบัญชีโซเชียลเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว โดยเฉพาะลูกสาววัย 11 ปี ที่กำลังเรียนหนังสือ
น.ส.ฟ้า เล่าอีกว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.บางกรวย หลายคนเข้ามาแสดงตัวและล้อมตนไว้ พร้อมกล่าวหาว่าตนปล่อยเงินกู้ ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้กระทำ โดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเดินทางไปที่โรงพัก และนำสเตทเมนต์บัญชีมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ทำให้ตนรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิต หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องเจ้าอาวาส
ยืนยันว่าในวันนี้จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจเฟซบุ๊กต่าง ๆ ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่จนทำให้ตนได้รับความเสียหาย รวมถึงผู้ที่โพสต์คลิปต้นเรื่อง และเพื่อนบ้านที่ไปให้ข้อมูลกับสื่อบางช่อง ซึ่งตนมองว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จและอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
น.ส.ฟ้า ยังฝากถึงสังคมว่า ตนไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาจริง ๆ ทุกวันนี้เครียดจนต้องกินยานอนหลับทุกวัน และอยากให้สังคมเข้าใจว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสแต่อย่างใด เพราะปกติตนทำงานทุกวัน จะเข้าวัดเฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์ เพื่อไปช่วยขายดอกไม้ในลักษณะจิตอาสา และไม่เคยมีเงินจากวัดโอนเข้าบัญชีของตนแม้แต่บาทเดียว
นายเอ สามีของ น.ส.ฟ้า เปิดเผยว่า ตนไม่เชื่อข่าวที่ออกมา เนื่องจากอยู่กินกับภรรยามานานกว่า 20 ปี กลางคืนก็พักอาศัยอยู่ด้วยกันตลอด ไม่เคยมีวันไหนที่ภรรยาออกไปไหนตอนกลางคืน ส่วนช่วงกลางวันหากไปช่วยงานที่วัดก็จะมีลูกและแม่ของตนไปด้วย รวมทั้งตนก็ไปด้วยเช่นกัน คนในพื้นที่รู้จักครอบครัวตนดี ทั้งกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน ต่างก็รับรู้ว่าครอบครัวตนไปช่วยงานวัดเป็นประจำ จึงเชื่อว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริง
นายเอ กล่าวต่อว่า ปกติครอบครัวจะไปช่วยงานที่วัดเฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาไม่ได้ไป โดยภรรยาจะไปขายดอกไม้ให้กับวัด ไปช่วงเที่ยงและกลับประมาณ 16.30 น. ตนรู้จักเจ้าอาวาสเพราะเคยเป็นลูกศิษย์มาก่อน เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่และเคยกินนอนอยู่กับวัด จึงมั่นใจว่าเจ้าอาวาสจะไม่ทำเรื่องแบบนี้กับภรรยาของตนอย่างแน่นอน อีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานหรือสลิปการเงินใด ๆ มาเกี่ยวข้องกับภรรยา ขณะนี้ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมาก ใช้ชีวิตลำบาก ไปไหนมาไหนก็รู้สึกอับอาย เพราะเป็นคนในพื้นที่ จึงตัดสินใจออกมาปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวและเข้าขอคำปรึกษาจากดร.แก้ว
ด้าน ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” เปิดเผยว่า ผู้ร้องได้มาขอความช่วยเหลือกับเพจของตนเพื่อขอความเป็นธรรม โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นสีกาและไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสตามที่เป็นข่าว ซึ่งในส่วนของตนได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปต้นเรื่องและข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสนั้น ตนไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยวันนี้ได้พาผู้ร้องเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนนทบุรี สีกาเอาคืน ควงสามีแจ้งความเพจ-คนโพสต์คลิป หลังถูกโยงสัมพันธ์เจ้าอาวาส