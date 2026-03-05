รวบคารีสอร์ตพัทยา! จีนเทาหนีคดีเปิดบ่อนกลางป่า-ตั้งแก๊งอาชญากรรม

บช.ก.-ตม.ตามรวบจีนเทาหนีหมายจับรัฐบาลจีนคดีเปิดบ่อนกลางป่า-ตั้งแก๊งก่ออาชญากรรม มาซุกรีสอร์ตเมืองพัทยา
วันนี้ (5 มี.ค. )พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับ พ.ต.อ.นพรัตน์ จงเชิดตระกูล ผกก.4 บก.สส.สตม. นำกำลังร่วมกันจับกุม นายซ่ง ลี่ฮัว อายุ 49 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้บริเวณหน้าห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ซอยเขามะกอก 1/3 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประสานมายังตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ว่า นายซ่ง ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับของทางการจีน ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดกิจกรรมการพนัน” โดยพบว่าในช่วงปี 2567–2568 ผู้ต้องหาได้ก่อตั้งเครือข่ายอาชญากรรม และจัดตั้งบ่อนการพนันในพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของตำรวจกรุงปักกิ่ง โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนในการตั้งบ่อนมากกว่า 20 ล้านหยวน หรือประมาณ 91 ล้านบาท และมีการเปิดเล่นพนันต่อเนื่องมากกว่า 150 ครั้ง รวมถึงยังเกี่ยวข้องกับคดีอาญาอื่นอีกหลายคดี ก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ กก.4 บก.สส.สตม. ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด กระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมก่อนดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การพำนักอยู่ในประเทศไทย
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป