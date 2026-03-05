ยังไร้เงาสาวคนสนิท เหยื่อถูกฆ่าอุ้มเผาหมกบ้านร้าง ส่วนการตรวจ DNA ยืนยันรู้ผลใน 3 วัน

สาวคนสนิทหนุ่ม ผจก.บริษัทนำเข้า-จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่าเผาหมกบ้านร้างในลพบุรี ยังไม่เข้ามาให้ปากคำตำรวจ ส่วนการตรวจ DNA ยืนยันตัวผู้ตายรู้ผลภายใน 3 วัน
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่า นายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือ ท็อป ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา หลังมารดาเข้าแจ้งความคนหายเอาไว้ที่ สน.สุทธิสาร เพราะไม่สามารถติดต่อนายรุทธ์ได้ โดยมีภาพหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด บริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 ในช่วงเช้าเวลา 06.24 น. ของวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ปรากฎภาพชัดว่ามีการจัดฉากอุ้มนายรุทธ์ออกไปจากบ่อตกกุ้ง มุ่งหน้า จ.สมุทรปราการ กระทั่งเมื่อวานนี้ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามไปจนพบศพนายรุทธ์ สภาพถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูก อยู่ภายในห้องน้ำ บ้านร้างไร่ไบคาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (5 มี.ค.) ที่สน.สุทธิสาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนได้มีการเชิญตัว น.ส.จีน่า ซึ่งเป็นหญิงสาวคนสนิทของนายรุทธ์ มาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัว น.ส.จีน่า แต่อย่างใด
สำหรับตัวผู้บงการ ที่เป็นผู้จ้างวาน ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ หรืออาร์ธ เงินศรีชัย ผู้ต้องหาที่ยังหลบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐาน หรือข้อมูลที่เชื่อมโยง ตามที่ปรากฏตามสื่อมวลชน แต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มร้ายค่อนข้างเป็นมืออาชีพ รวมถึงไม่พบว่ามีผู้มีชื่อเสียงหรือคนดังที่เกี่ยวข้องการฆาตกรรมดังกล่าว และชุดสืบสวนจะไม่มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เหลือเพียงตัวละครสำคัญคนสุดท้ายคือ ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ ผู้สั่งการทีมอุ้ม ซึ่งยังไม่มีการประสานติดต่อเข้ามอบตัว
ขณะที่มีรายงานข่าว ผลการตรวจพิสูจน์ DNA ศพ ที่คาดว่าเป็นของนายรุทธ์ หรือท็อป ที่พบในบ้านร้าง จ.ลพบุรี และถูกส่งไปชันสูตร และเปรียบเทียบ DNA ยืนยันที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวานนี้ (4 มี.ค.) โดยรายงานระบุว่า สำหรับขั้นตอนการเทียบ DNA จะต้องนำ ผงกระดูกร่างผู้เสียชีวิตมาบด เนื่องจากศพอยู่ในสภาพไหม้เกรียม ทำให้ไม่มีชิ้นเนื้อ หลังจากนำกระดูกมาบดแล้ว จะนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของแม่นายรุทธ์ ผู้เสียชีวิต เพื่อยืนยันว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอผลตรวจออกภายใน 3 วัน จากนั้นจึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม