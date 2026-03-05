"สุชาติ ชมกลิ่น" ฟ้อง "ไอซ์- รักชนก"โพสต์หมิ่น เรียกค่าเสียหาย 50 ล้าน

"สุชาติ ชมกลิ่น" รมว.ทรัพยากร ส่งทนายฟ้อง "ไอซ์- รักชนก"โพสต์ข้อความหมิ่น พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้าน ยันไม่ได้ฟ้องเพื่อปิดปาก
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความ ยื่นฟ้องน.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
จากกรณีที่น.ส.รักชนก หรือไอซ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊กของตนเอง
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากนายสุชาตให้เดินทางเข้ามายื่นฟ้องน.ส.รักชนก หลังจากที่ กกต.ได้รับรองส.ส.บัญชีรายชื่อเนียบร่อยแล้ว ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการโพสต์พาดพิงนายสุชาติ ว่าเป็นรัฐมนตรีเฮ้งซวยรวมถึงโพสต์พาดพิงอื่น ๆ ซึ่งคำว่าเฮ้งเป็นชื่อเล่นของนายสุชาติ ซึ่งน.ส.รักชนกได้แก้ไขข้อความดังกล่าวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นไปแล้ว วันนี้1จึงมายื่นฟ้องต่อศาลและศาลรับไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นคดีหมายเลขดำที่อ.257/2569
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปาก เมื่อเราดูประวัติแล้วน.ส.รักชนกยังมีคดีอื่นอีก 2 คดี หนึ่งในนั้นมีคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี ก่อนน.ส.รักชนกได้รับการประกันตัวออกมา และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ รวมถึงคดีหมิ่นประมาทอีกคดึที่ศาลอาญารัชดาด้วย จึงขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่น รวมถึงนายสุชาติได้ให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าจะสามารถยื่นเพิกถอนประกันของน.ส.รักชนกได้หรือไม่ และเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ทราบว่าได้แจ้งความไว้แล้ว เหตุใดวันนี้จึงเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลเอง
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า วันนี้กกต.รับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้ว และมาตรา 125 ตามรัฐธรรมนูญมีเอกสิทธิส.ส.ห้ามพนักงานสอบสวนดำเนินการจับกุม แต่การยื่นฟ้องโดยตรงเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 125 วรรค 4 ส่วนคดีที่อยู่ในมือพนักงานสอบสวนกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ ซึ่งจะนำหลักฐานส่วนนี้มาประกอบในคดีนี้ด้วยข้อเท็จจริงเหมือนกัน และนำเนื้อหาที่ได้แจ้งความก่อนหน้ามาเพิ่มน้ำหนักในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโดยจะมีพนักงานสอบสวนเข้ามาเบิกความในคดีนี้ด้วย
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า การฟ้องครั้งนี้ยืนยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแน่นอน เพราะถ้าน.ส.รักชนกไม่โพสต์แบบนั้นใครจะทำอะไรได้ เป็นการกระทำที่เจ้าตัวทำตัวเอง ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย ไม่มช่ว่านายสุชาติมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วไปใช้สิทธิปิดปากไม่ให้พูด น.ส.รักชนกมีเสรีภาพในการพูดอยู่แล้วแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย จะทำเกินขอบเขตไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีพฤติกรรมอื่นที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทอีกหรือไม่
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ล่าสุดมีการเอารูปนายสุชาติไปโพสต์บอกว่าเป็นคนที่มีปัญหา มีแต่เรื่อง ไม่มีผลงาน เป็นการดักทางไม่ให้นายสุชาติมีความเจริญทางการเมือง ซึ่งเจ้าตัวไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญา ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง ก็จะนำหลักฐานส่วนนี้เข้ามาฟ้องด้วย ในวันที่ 27 เมษายนนี้ ก็อาจจะเปิดหลักฐานเต็ม เรื่องนี้ถ้ามองดูเผินๆ อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การโพสต์โจมตีทางการเมือง นายสุชาติก็ทนไม่ได้จริง ๆ จึงต้องจำเป็นใช้สิทธิปกป้องเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของตนเอง
เมื่อถามว่า จะฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่โพสต์หมิ่นปนะมาทอรกหรือไม่
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ต้องบอกแบบนี้ว่าจะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย เราคงจะไม่ฟ้องร้อง เราทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ก่อนหน้านี้คนที่เคยหมิ่นประมาทแล้วเข้ามาขอโทษก็ถูกถอนฟ้องแล้ว ตนขอเตือนไปถึงคนที่คอมเมนท์หมิ่นประมาทนายสุชาติก็ระวังจะโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์ ทีมทนายความของตนเอาจริงอย่างแน่นอน