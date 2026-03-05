"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพยังแข็งแรง รู้สึกเหมือนนานหลังคุณพ่อติดคุก เกือบ 6 เดือน

MGR Online - "อิ๊งค์-สามี" ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" พูดคุยอัปเดตชีวิต เผยคุณพ่อถูกคุมขังเกือบ 6 เดือน รู้สึกค่อนข้างนานแต่ให้กำลังใจกันรอวันพักโทษ
วันนี้ (5 มี.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการกล่าวทักทายมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 45 ทั้งนี้ นายทักษิณจะถูกคุมขังครบ 6 เดือน ในวันที่ 9 มี.ค.69 หลังเข้าเรือนจำ วันแรก เมื่อ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.00 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้ก็มีการพูดคุยกันตามปกติ อัปเดตชีวิต ส่วนสุขภาพคุณพ่อยังเเข็งเเรงดี ตอนนี้โอเค ซึ่งในวันที่ 9 มี.ค. จะครบ 6 เดือนแล้ว ตนรู้สึกว่านาน แต่ได้ให้กำลังใจกันไปว่าอีก 2 เดือนก็จะออกแล้ว ต้องให้กำลังใจกันและท่านมีกำลังใจในทุกวัน
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร จะเป็นผู้อุปการะเอง และใช้บ้านจันทร์ส่องหล้าเป็นสถานที่คุมประพฤตินายทักษิณ หรือไม่นั้น น.ส.แพทองธาร เผยว่า คงต้องคุยกันอีกที เเละเมื่อถามถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ได้มีการพูดคุยบ้างหรือไม่ น.ส.แพทองธาร เผยว่า ไม่ได้คุยค่ะ