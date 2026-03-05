ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดเวทีฝึกกลางคลื่น สร้าง “ทหารเรือของแผ่นดิน” ให้แกร่งทั้งร่างกายและหัวใจ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 น.อ.ทิวา อ่อนละออ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชาลงทะเลเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารใหม่ ผลัดที่ 4/68 ร่วมกิจกรรมว่ายน้ำในทะเล ณ อ่าวบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สร้างประสบการณ์จริงกลางผืนน้ำเค็ม เพื่อปลุกสำนึก “ทหารเรือ” ให้หยั่งรากลึกตั้งแต่ก้าวแรก
กิจกรรมว่ายน้ำทะเลครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการออกกำลังกาย หากคือบททดสอบใจและกายของชายชาติทหาร หลายนายยอมรับว่าเป็น “ครั้งแรกในชีวิต” ที่ได้สัมผัสทะเล แต่คลื่นลมมิอาจสั่นคลอน เมื่อผู้บังคับบัญชาร่วมลงน้ำเคียงข้าง สะท้อนภาพผู้นำที่นำด้วยการกระทำ มากกว่าคำสั่ง
ศูนย์ฝึกฯ กำหนดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา มุ่งสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางทะเล เสริมสร้างความแข็งแรง ความอดทน และความพร้อมรบ อันเป็นหัวใจของกำลังพลแห่งราชนาวี
ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ 2026” การฝึกครั้งนี้จึงมิใช่เพียงการว่ายน้ำ หากคือการหล่อหลอมจิตวิญญาณทหารเรือ ให้ยืนหยัดกลางคลื่นลม เพื่อกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ