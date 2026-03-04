“พล.ต.อ.อัคราเดช” เยี่ยม "ด.ต.อนุสรณ์" ตำรวจทางหลวงถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือ กำชับดูแลเต็มที่

“พล.ต.อ.อัคราเดช” เยี่ยมอาการ "ด.ต.อนุสรณ์" ตำรวจทางหลวงถูกยิงถากหู ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือ กำชับดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
วันนี้ (4 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ต.อนุสรณ์ เอ็งพังศรี ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ หลังถูกกระสุนปืนอาวุธสงครามยิงถากบริเวณใบหูข้างขวา จนต้องนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
สำหรับการ เข้าเยี่ยมครั้งนี้มี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รรท.นายแพทย์ใหญ่ พร้อมคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลตำรวจ ให้ การต้อนรับพร้อมรายงานผลการตรวจรักษา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง โดยกระสุนปืนได้เฉียดบริเวณใบหูขวาของ ด.ต.อนุสรณ์ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ แต่แพทย์สามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที อาการโดยรวมปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ พล.ต.อ.อัคราเดช ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการรักษาพยาบาลของ ด.ต.อนุสรณ์ อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัคราเดช ได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมย้ำว่าขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มกำลังต่อไป